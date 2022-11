Après son succès contre la Juventus Turin en Ligue des Champions (1-2), le PSG retrouve la Ligue 1 avec le déplacement à Lorient dans le cadre de la 14e journée de Ligue 1. Une rencontre contre le quatrième de Ligue 1 et la bonne surprise du début de saison, qui doit permettre au PSG de poursuivre son invincibilité et accroître son avance en tête du championnat.

Comme c’est de coutume avant chaque match, Christophe Galtier se présentera en conférence de presse afin d’évoquer l’actualité du PSG. Lors de cette prise de parole, il sera très certainement question de la victoire contre la Juventus et l’improbable scénario qui place le PSG en deuxième position de son groupe en Ligue des Champions. Christophe Galtier évoquera aussi les possibles adversaires des Rouge & Bleu en huitièmes de finale. Le coach parisien parlera de l’état de son groupe et possiblement d’une possible gestion de son groupe en vue de la Coupe du Monde. Une conférence de presse qui sera à suivre ici à partir de 13 heures.