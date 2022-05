Demain soir (20h45, Prime Video), en clôture de la 36e journée de Ligue 1, le PSG reçoit Troyes. Une rencontre pour laquelle Mauricio Pochettino devra faire sans quatre joueurs, dont très certainement Lionel Messi, qui s’entraîne à part depuis deux jours. À la veille de cette rencontre, l’entraîneur argentin va se présenter en conférence de presse.

L’entraîneur du PSG va très certainement évoquer les trois derniers matches de championnat, l’état de santé du groupe, son avenir et celui de Kylian Mbappé et bien plus encore. Une prise de parole qui débutera à 13h15 et qui sera à suivre ici.