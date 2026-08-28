Rennes envisage de saisir le CNOSF après le choix de jouer le match retour contre le PSG au Parc

Ce vendredi, la LFP a statué sur le match retour entre le PSG et Rennes. Et elle a décidé que cette rencontre se jouerait au Parc des Princes. Les Rennais contestent ce choix et pourraient saisir le CNOSF.

Dimanche dernier, le PSG aurait dû recevoir le Stade Rennais au Parc des Princes en clôture de la première journée de Ligue 1. Mais en raison d’une pelouse impraticable, la rencontre s’est déroulée au Roazhon Park. Les Bretons, estimant qu’ils ont été mis devant le fait accompli, ont expliqué qu’ils comptaient jouer le match retour, qui doit se jouer en mars pour le compte de la 23e journée, à domicile. La commission des compétitions de la LFP s’était saisie du dossier et avait expliqué qu’elle dévoilerait sa décision ce vendredi. Elle a tranché et expliqué que ce match retour se jouerait au Parc des Princes tout en infligeant une amende de 150 000 euros au PSG « en application de l’article 501.4 du Règlement des compétitions de la LFP, qui vise les obligations des clubs en matière de praticabilité de terrain et de stade de repli. »

Il veut faire valoir ses droits

Une décision que n’accepte pas le Stade Rennais. Dans un communiqué, le club breton a fait savoir qu’il envisageait de saisir le CNOSF dans ce dossier. « Le Stade Rennais F.C. prend connaissance de la décision de la Commission des compétitions qui inverse le match Stade Rennais F.C. / Paris SG comptant pour la 23e journée de Ligue 1 et décide qu’il se tiendra donc au Parc des Princes. Dans l’attente de la réception de la décision complète et de ses motivations, le Stade Rennais F.C. envisage dès maintenant la saisine de la Conférence des Conciliateurs du Comité National Olympique et Sportif afin de faire valoir ses droits. »



