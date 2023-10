Demain soir (20h45, Prime Video), le PSG se déplace à Rennes dans le cadre de la huitième journée de Ligue 1. Une rencontre importante pour le club de la capitale après le match nul contre Clermont (0-0) en championnat et la claque reçue en Ligue des Champions contre Newcastle mercredi soir (4-1). Comme avant chaque match, Luis Enrique était présent en conférence de presse. La défaite contre Newcastle, le match contre Rennes, le travail de préparation avant Rennes, le 4-2-4, Kylian Mbappé… Extraits choisis.

« Je retiens le positif, j’ai aimé notre attitude contre Newcastle, même si on a fait des erreurs. L’adversaire a été très efficace. Le calendrier à venir ne change pas grand-chose à notre préparation.«

L’analyse du match contre Newcastle

« On a fait ce qu’on fait normalement après un match, on a analysé en profondeur, on a vu ce qu’on peut améliorer. Le résultat ne reflète pas du tout la différence entre les deux équipes. Les erreurs nous ont coûté des buts. Résultat atypique. Dans ma carrière, j’ai perdu quelques fois sur des grosses marges. Mais là, c’était un match étrange. J’ai aimé l’attitude de mon équipe.«

Le 4-2-4

« Vous savez depuis combien d’années, je suis entraîneur au plus haut niveau ? Plusieurs. Parfois l’entraînement fait des erreurs, parfois ce sont les joueurs. Je dois chercher la meilleure façon de jouer. Le football est un jeu d’erreurs, pour tous. On fait tous des erreurs. J’ai confiance en ce que je vois. Je suis convaincu qu’on va réussir.«

Dembélé

« Dembélé pas décisif avec une passe décisive ou un but en huit matches ? Tu ne te souviens pas de sa passe décisive pour Gonçalo Ramos contre l’OM ? Le problème des journalistes, c’est que c’est soit tout négatif ou tout positif. Je suis content des performances d’Ousmane. Je ne crois pas qu’il faut mettre la pression sur les joueurs. Quand on perd avec quatre attaquants, c’est la faute de l’entraîneur… Je sais que ce sont les règles du jeu.«

Ses ambitions

« Il faut que les idées de jeu permettent de dominer le match. On veut obtenir des trophées, je n’ai pas peur de le dire. Si on n’y arrive pas, je serai le coupable.«

Ses idées de jeu

« On fait toujours des ajustements. On veut avoir le ballon plus souvent que l’autre équipe. On travaille sur plein de choses. Nous avons un staff qui aime bien donner des infos aux joueurs. On travaille sur la même longueur d’onde.«

Mbappé

« Je me souviens qu’il y a deux-trois semaines, on m’a demandé ici si on était Kylian-dépendant. Maintenant, on me demande ce qu’il doit faire parce qu’il n’a pas marqué sur ses derniers matches. Il est à 100%. Les joueurs passent par différents états. Ce n’est ni Superman quand il marque ni un joueur normal quand il ne marque pas. Tout n’est pas blanc ou noir, il y a des nuances. C’est un joueur décisif pour nous.«

Dembélé au poste de numéro 10 ?

« Pour jouer avec un 10 il faut changer de système. Avec nous il joue sur le côté. Joueur très complet, idéal pour un entraîneur avec ma philosophie, il a été bon à Newcastle. Je suis très heureux de lui et son attitude.«

Rennes

« Rennes est une équipe parmi les meilleures du championnat, sans aucun doute. On aura la possession. Mais cette équipe peut nous presser. On devra bien défendre et bien presser. Ils ont des joueurs de très haut niveau. Ce sera intéressant.«