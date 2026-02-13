Rennes / PSG – Annoncez votre pronostic

Ce vendredi soir (19h sur Ligue 1+), le PSG affronte le Stade Rennais au Roazhon Park en ouverture de la 22e journée de Ligue 1.

Leader du championnat, le PSG peut prendre provisoirement cinq points d’avance en tête du classement et mettre la pression sur le RC Lens. Pour cela, les joueurs de Luis Enrique devront s’imposer sur la pelouse du Stade Rennais, en ouverture de la 22e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, le coach parisien devra composer sans Fabian Ruiz, Senny Mayulu et Quentin Ndjantou. En revanche, Achraf Hakimi fait son retour après son match de suspension.

