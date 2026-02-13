Luis Enrique
Rennes / PSG – Le groupe convoqué par Luis Enrique

Ce vendredi soir (19h sur Ligue 1+), le PSG affronte le Stade Rennais en ouverture de la 22e journée de Ligue 1. Et Luis Enrique a dévoilé son groupe de 21 joueurs pour ce match.

Après sa démonstration face à l’Olympique de Marseille (5-0) dimanche dernier, le PSG ouvre le bal de cette 22e journée de Ligue 1. À cette occasion, les Rouge & Bleu se déplacent sur la pelouse du Stade Rennais ce vendredi soir (19h sur Ligue 1+).

Hakimi de retour de suspension

Pour cette rencontre, le coach parisien, Luis Enrique, ne pourra pas compter sur Fabian Ruiz, Senny Mayulu et Quentin Ndjantou, tous blessés. En revanche, Achraf Hakimi fait son retour après avoir purgé son match de suspension. Pour le reste, pas de surprise avec la présence de la recrue Dro Fernandez ou encore des cadres Marquinhos, Nuno Mendes, Willian Pacho, Vitinha, João Neves, Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia.

Le groupe du PSG

  • Gardiens : Chevalier, Safonov, Marin
  • Défenseurs : Hakimi, Beraldo, Marquinhos, Zabarnyi, L.Hernandez, Nuno Mendes, Pacho
  • Milieux : Vitinha, Lee, Dro Fernandez, Zaïre-Emery, J.Neves
  • Attaquants : Kvaratskhelia, G.Ramos, Dembélé, Doué, Barcola, Mbaye
