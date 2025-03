Beye avant Rennes / PSG : « Luis Enrique fait partie des coaches inspirants »

Ce samedi après-midi (17h sur beIN SPORTS 1), le PSG retrouve la Ligue 1 avec un déplacement sur la pelouse du Stade Rennais. Une rencontre disputée quelques jours avant le match retour de Ligue des champions face à Liverpool.

Avant de penser à son huitième de finale retour de Ligue des champions face à Liverpool, le PSG devra bien négocier son déplacement sur la pelouse du Stade Rennais ce samedi après-midi (17h sur beIN SPORTS 1), pour le compte de la 25e journée de Ligue 1. Toujours invaincus en championnat, les joueurs de Luis Enrique auront à coeur de préserver leur invincibilité tout en gérant le temps de jeu des joueurs avant le match à Anfield face aux Reds (11 mars). Présent en conférence de presse ce jeudi, l’entraîneur du Stade Rennais, Habib Beye, s’est exprimé sur cette rencontre face aux Rouge & Bleu, dans des propos rapportés par L’Equipe.

À lire aussi : PSG / Liverpool – La presse anglaise impressionnée par la prestation parisienne

Son sentiment après la prestation du PSG face à Liverpool

« Le foot est parfois cruel, car la performance du PSG est aboutie, c’était un match fantastique dans son contenu et c’était assez impressionnant collectivement. Ça se joue à des détails, Liverpool a maîtrisé peu de choses et pour Paris c’est cruel. »

Un PSG qui pourrait économiser ses forces face à Rennes, est-ce que cela change quelque chose dans l’approche du match ?

« Non, on le prépare sur une logique d’avoir une équipe très compétitive et quand cette équipe est remaniée, elle est toujours ultra-compétitive, elle aura la volonté de gagner, comme nous. »

Son regard sur Luis Enrique

« C’est quelqu’un qui maîtrise beaucoup d’aspects du jeu, qui a une volonté que son équipe soit liquide, imprévisible et capable de jouer dans plusieurs animations, c’est une énorme force. Par moment, il a pu être remis en question sur cette volonté d’avoir ses joueurs dans l’adaptation constante. Et on voit que ce travail-là aujourd’hui est presque arrivé à un aboutissement assez exceptionnel à regarder. Cette équipe peut jouer dans beaucoup de systèmes. Mercredi, il y a eu un PSG souverain dans tout ce qu’il a proposé pendant 95 minutes, il fait partie des coaches inspirants qui maîtrisent beaucoup d’aspects du jeu. On parle souvent de la possession mais je pars du principe que ces entraîneurs-là maîtrisent tout et c’est ce qui fait la force de leurs équipes. »

Comment prépare-t-il ce match face au PSG ?

« C’est essayer de maîtriser des détails du match. On sera en difficulté, on travaille aussi pour les mettre en difficulté. On ne va pas se poser en victimes, on sait quelle équipe est le PSG et, à partir de là, soit on capitule soit on y va avec la tête haute et des ambitions, la volonté de faire front. On a travaillé sur l’utilisation du ballon en sachant qu’on l’aura moins, sur l’aspect de devoir vivre des un-contre-un. Ce n’est pas un match bonus, ce n’est pas ‘on n’a rien à perdre’. Il y aura 95 minutes d’un défi qui nous sera imposé, un gros défi super excitant, c’est un match dans notre parcours qu’il faut gagner, il faut qu’on se donne les moyens de le faire, avec de la personnalité, des joueurs qui croient en eux. »

Le retour de Désiré Doué face à son club formateur

« Il a pris de l’ampleur, du temps de jeu et se développe très très vite. Il a des qualités innées qu’il met au service du collectif. »