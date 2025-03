Rennes / PSG : les compositions officielles

Ce samedi après-midi (17h sur beIN SPORTS 1), le PSG et le Stade Rennais s’affrontent à l’occasion de la 25e journée de Ligue 1. Et les deux coaches ont dévoilé les compositions officielles.

Avant de penser à son huitième de finale retour de Ligue des champions face à Liverpool, le PSG devra bien négocier sa rencontre face au Stade Rennais, dans le cadre de la 25e journée de Ligue 1. Seulement privé de Marquinhos, laissé au repos, Luis Enrique continue de gérer le temps de jeu de son effectif en alignant une équipe remaniée face aux Bretons.

Zaïre-Emery latéral droit et capitaine, Safonov titulaire

Dans les buts, Matvey Safonov a été préféré à Gianluigi Donnarumma dans cette rotation d’effectif. En défense, Warren Zaïre-Emery fait son retour comme titulaire au poste de latéral droit et avec le brassard de capitaine tandis que Lucas Hernandez évoluera sur le côté gauche de la défense. La charnière centrale est formée de Lucas Beraldo et Willian Pacho. Dans l’entrejeu, Senny Mayulu aura une belle carte à jouer aux côtés de João Neves et Lee Kang-In. Enfin pour l’attaque, Désiré Doué est titulaire avec Gonçalo Ramos et Bradley Barcola.

En face, Habib Beye a décidé de titulariser pour la première fois le jeune attaquant de 17 ans, Mohamed Kader Meïté. Il sera associé à l’ancien Parisien, Arnaud Kalimuendo, et Ludovic Blas en soutien.

Feuille de match Stade Rennais FC / Paris Saint-Germain

25e journée de Ligue 1 – Stade : Roazhon Park – Horaire : 17 heures – Diffuseur : beIN SPORTS 1 – Arbitre principal : Mathieu Vernice – Arbitres assistants : Florian Gonçalves et Julien Garrigues – Quatrième arbitre : Alexandre Perreau Niel – VAR : Eric Wattelier et Cyril Gringore

Le XI de Rennes : Samba – Jacquet, Rouault, Brassier – Assignon, James, Koné, Truffert (c) – Blas – Meïté, Kalimuendo Remplaçants : Mandanda, Hateboer, Wooh, Nagida, Matusiwa, Fofana, Furuhashi, Sishuba, Al-Tamari

: Samba – Jacquet, Rouault, Brassier – Assignon, James, Koné, Truffert (c) – Blas – Meïté, Kalimuendo Le XI du PSG : Safonov – Zaïre-Emery (c), Beraldo, Pacho, L.Hernandez – Lee, J.Neves, Mayulu – Doué, Ramos, Barcola Remplaçants : Donnarumma, Hakimi, Kimpembe, Nuno Mendes, F.Ruiz, Vitinha, Kvaratskhelia, Dembélé, Mbaye

: Safonov – Zaïre-Emery (c), Beraldo, Pacho, L.Hernandez – Lee, J.Neves, Mayulu – Doué, Ramos, Barcola