Rennes / PSG – Les compositions officielles

Ce vendredi soir (19h sur Ligue 1+), le PSG se déplace sur la pelouse du Stade Rennais, en ouverture de la 22e journée de Ligue 1. Et Luis Enrique a dévoilé son onze de départ.

Après sa démonstration face à l’OM (5-0), le PSG retrouve la Ligue 1 ce vendredi. En ouverture de la 22e journée de championnat, le club parisien se déplace sur la pelouse du Stade Rennais (19h sur Ligue 1+), avec pour ambition d’enchaîner un huitième succès de rang et conserver son fauteuil de leader à l’issue du week-end. Pour cela, Luis Enrique doit composer sans Fabian Ruiz, Senny Mayulu et Quentin Ndjantou.

Hakimi capitaine, Zabarnyi titulaire

Dans les buts, Matvey Safonov enchaîne une nouvelle titularisation. En défense, Achraf Hakimi fait son retour dans le couloir droit après avoir purgé son match de suspension et portera le brassard de capitaine. À gauche, Nuno Mendes est titulaire. La charnière centrale est composée d’Illia Zabarnyi et Willian Pacho. Dans l’entrejeu, Warren Zaïre-Emery débute aux côtés des Portugais João Neves et Vitinha. Enfin, le trio offensif Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia est aligné.

Feuille de match Stade Rennais / Paris Saint-Germain

22e journée de Ligue 1 – Stade : Roazhon Park – Horaire : 19 heures – Diffuseur : Ligue 1+ – Arbitre principal : Benoit Bastien – Arbitres assistants : Hicham Zakrani et Aurélien Berthomieu – Quatrième arbitre : Jérémy Stinat – VAR : Wilfried Bien et Yann Flament

Le XI de Rennes : Samba – Nadiga, Rouault, Brassier, Merlin – M.Camara, Rongier (c), Nordin – Szymanski, Lepaul, Al Tamari Remplaçants : Silistrie, Seidu, Ake, Cissé, Blas, Do Marcolino, Embolo, Quiñonez, Mukiele

: Samba – Nadiga, Rouault, Brassier, Merlin – M.Camara, Rongier (c), Nordin – Szymanski, Lepaul, Al Tamari Le XI du PSG : Safonov – Hakimi (c), Zabarnyi, Pacho, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, J.Neves – Doué, Dembélé, Kvaratskhelia Remplaçants : Chevalier, Beraldo, Marquinhos, L.Hernandez, Lee, Dro Fernandez, G.Ramos, Barcola, Mbaye

