Rennes / PSG – Les compositions probables selon la presse

Ce vendredi soir (19h sur Ligue 1+), le PSG affronte le Stade Rennais, au Roazhon Park, en ouverture de la 22e journée de Ligue 1. Et Luis Enrique devra faire un choix au milieu de terrain.

Leader du championnat, le PSG peut prendre provisoirement cinq points d’avance en tête et mettre la pression sur le RC Lens. En effet, ce vendredi soir (19h sur Ligue 1+), le club de la capitale se déplace sur la pelouse d’un Stade Rennais en crise. Et après sa victoire historique face à l’OM (5-0), l’équipe de Luis Enrique aura à coeur de s’imposer pour confirmer sa montée en puissance avant les barrages de Ligue des champions. Pour cette rencontre, le coach parisien doit composer sans Fabian Ruiz, Senny Mayulu et Quentin Ndjantou mais il peut compter sur le retour de suspension d’Achraf Hakimi.

Lee Kang-In dans l’entrejeu, Zabarnyi titulaire

Dans les buts, Matvey Safonov devrait une nouvelle fois être préféré à Lucas Chevalier. En défense, Achraf Hakimi devrait retrouver son poste de latéral droit tandis que Nuno Mendes enchaînera à gauche. En charnière centrale, Marquinhos pourrait être laissé au repos et voir Illia Zabarnyi être associé à Willian Pacho. Dans l’entrejeu, Lee Kang-In est pressenti pour débuter aux côtés de Warren Zaïre-Emery et João Neves, selon L’Equipe. Enfin, le trio offensif Désiré Doué, Gonçalo Ramos et Khvicha Kvaratskhelia pourrait débuter, toujours selon le quotidien sportif. De son côté, Le Parisien voit un onze de départ légèrement différent avec les titularisations de Vitinha et Ousmane Dembélé en lieu et place de Warren Zaïre-Emery et Gonçalo Ramos.

Le XI probable du PSG (L’Equipe) : Safonov – Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Nuno Mendes – Zaïre-Emery (c), J.Neves, Lee – Doué, G.Ramos, Kvaratskhelia

(L’Equipe) : Safonov – Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Nuno Mendes – Zaïre-Emery (c), J.Neves, Lee – Doué, G.Ramos, Kvaratskhelia Le XI probable du PSG (Le Parisien) : Safonov – Hakimi (c), Zabarnyi, Pacho, Nuno Mendes – Vitinha, Lee, J.Neves – Doué, Dembélé, Kvaratskhelia

(Le Parisien) : Safonov – Hakimi (c), Zabarnyi, Pacho, Nuno Mendes – Vitinha, Lee, J.Neves – Doué, Dembélé, Kvaratskhelia Le XI probable de Rennes : Samba – Seidu, Rouault, Brassier, Merlin – M.Camara, Rongier (c), Cissé (ou Nordin) – Szymanski, Embolo, Blas

Les compositions probables de Rennes / PSG (L’Equipe)