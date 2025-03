Rennes / PSG – Les compositions probables selon la presse

Ce samedi après-midi (17 heures, beIN Sports 1), le PSG se déplace à Rennes pour le compte de la 25e journée de Ligue 1. Trois jours avant Liverpool, Luis Enrique devrait opérer une large rotation.

Trois jours après sa cruelle et rageante défaite contre Liverpool et trois jours avant le huitième de finale retour de la Ligue des champions durant lequel il tentera de se qualifier pour les quarts de finale, le PSG se déplace à Rennes ce samedi après-midi pour le compte de la 25e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique, qui peut compter sur un groupe au complet, devrait laisser au repos plusieurs de ses cadres en perspective de la rencontre contre le club anglais mardi soir (21 heures, Canal Plus Foot).

Désiré Doué titulaire contre son ancienne équipe

L’Equipe et Le Parisien ne sont pas d’accord sur le gardien titulaire dans les buts du PSG cet après-midi à Rennes. Pour le quotidien sportif, ce sera Gianluigi Donnarumma alors que pour le quotidien francilien, cela devrait être Matvey Safonov. En défense, ils s’accordent sur trois noms. Lucas Hernandez à gauche et une charnière centrale Lucas Beraldo-Willian Pacho. Pour le poste de latéral droit, L’Equipe titulariserait Warren Zaïre-Emery alors que Le Parisien placerait Joao Neves. Au milieu, le quotidien sportif estime que Luis Enrique va aligner Vitinha au côté de Désiré Doué et Senny Mayulu. Pour le quotidien francilien, c’est Warren Zaïre-Emery qui devrait accompagner le portugais et le titi. En attaque, ils s’accordent sur deux noms. Gonçalo Ramos devrait prendre place en pointe au côté de Lee Kang-in et Bradley Barcola pour L’Equipe. Le Parisien place plutôt Désiré Doué.

Le XI probable du PSG selon L’Equipe : Donnarumma (c) – Zaïre-Emery, Beraldo, Pacho, Hernandez – Doué, Vitinha, Mayulu – Lee, Ramos, Barcola

selon L’Equipe : Donnarumma (c) – Zaïre-Emery, Beraldo, Pacho, Hernandez – Doué, Vitinha, Mayulu – Lee, Ramos, Barcola Le XI probable du PSG selon Le Parisien : Safonov – Neves, Beraldo, Pacho, Hernandez – Vitinha (c), Zaïre-Emery, Mayulu – Lee, Ramos, Doué

selon Le Parisien : Safonov – Neves, Beraldo, Pacho, Hernandez – Vitinha (c), Zaïre-Emery, Mayulu – Lee, Ramos, Doué Le XI probable de Rennes : Samba – Jacquet, Rouault, Brassier – Assignon, James, Koné, Fofana, Truffert (c) – Blas, Kalimuendo

compositions probables Rennes / PSG (L’Equipe)