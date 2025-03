Rennes / PSG – Les notes des joueurs parisiens

Ce samedi, le PSG s’est imposé contre Rennes en Ligue 1 (1-4). Malgré un large turnover, le club de la capitale a réalisé une très belle performance. Plusieurs joueurs ont brillé.

Trois jours avant de se déplacer à Anfield pour tenter de se qualifier en quart de finale de la ligue des champions, le PSG se déplaçait à Rennes pour le compte de la 25e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique avait décidé de faire un large turnover. Dans les buts, il avait titularisé Matvey Safonov. Le gardien russe a répondu présent quand les Rennais arrivait à trouver la faille dans la défense parisienne avec des parades importantes. En défense, Lucas Beraldo a encore une fois été en difficulté. Le Brésilien a été dominé par ses adversaires et aurait même pu offrir un but aux Rennais, sur une très mauvaise relance même s’il se rattrape en déviant la tentative du joueur breton (72e). Lucas Hernandez a aussi été en difficulté face à Assignon ou Meïté après dès débuts prometteurs.

Joao Neves métronome du milieu de terrain

Premier buteur de la rencontre, Bradley Barcola a très souvent mis en difficulté la défense rennaise. Le numéro 29 du PSG s’est procuré plusieurs belles occasions et a également été passeur décisif pour Gonçalo Ramos. De retour à Rennes pour y défier son club formateur, Désiré Doué est resté dans ses standards de ces dernières semaines. Il a su se montrer efficace, lui qui est impliqué sur les deux premiers buts parisiens. En l’absence de Vitinha au coup d’envoi, Joao Neves a repris à la perfection le rôle de son compatriote au milieu de terrain. Il a aussi multiplié les courses pour venir ratisser les ballons et éloigner le danger. Titulaire en pointe, Gonçalo Ramos a eu du mal à se démarquer et à proposer des solutions à ses coéquipiers. Il a tout de même fait trembler les filets sur un très beau service de Bradley Barcola.