Rennes / PSG – Les notes des joueurs parisiens

Ce vendredi soir, le PSG s’est incliné sur la pelouse de Rennes (3-1). Illia Zabarnyi a sombré en défense alors que l’attaque a pêché dans la finition.

En ouverture de la 22e journée de Ligue 1, le PSG se déplaçait à Rennes. Quatre jours avant d’affronter Monaco en barrage aller de la Ligue des champions, les Parisiens se sont inclinés contre les Rennais et ratent l’occasion de prendre provisoirement cinq points d’avance en tête du championnat. Ils pourraient de nouveau perdre la tête demain soir, Lens pouvant reprendre la tête en cas de succès contre le Paris FC. Pour cette rencontre contre les Rennais, Luis Enrique avait décidé de faire souffler Marquinhos pour titulariser Illia Zabarnyi aux côtés de Willian Pacho en défense centrale. Un choix qui s’est avéré non concluant. Comme depuis le début de son aventure au PSG, l’international ukrainien s’est montré hésitant et fébrile, comme lors d’une intervention ratée en tout début de seconde période, qui a vu Nordin partir seul devant le but. Heureusement pour le numéro 6 du PSG, l’attaquant rennais n’a pas cadré sa tentative. Il a trop souvent été pris dans son dos et a manqué d’agressivité en ne montant pas toujours sur son adversaire direct.

Une attaque trop maladroite

Patron de la défense du PSG depuis quelques semaines, Willian Pacho a été en difficulté ce soir contre Rennes. Pas assez agressif sur le premier but breton, il a eu du mal à colmater les espaces dans les contre-attaques du Stade Rennais. Dans ce match qu’il a totalement dominé, le PSG a encore une fois péché dans la finition. Titulaire face à son ancienne équipe, Désiré Doué est retombé dans ses travers, où il a voulu réaliser l’exploit plutôt que de trouver la meilleure solution. Il aurait pu ouvrir le score mais son piqué a facilement été capté par Brice Samba. De retour dans le onze de départ après sa blessure à la cheville, Khvicha Kvaratskhelia a eu quelques éclairs dans son jeu mais sa rencontre a été gâchée par de trop nombreuses approximations. Seul buteur du match du côté du PSG, Ousmane Dembélé a tenté d’exister par ses décrochages et quelques bonnes orientations de jeu, mais il a trop peu pesé et fait de différences. Son but de la tête aurait pu relancer son équipe, mais en vain. Les trois milieux de terrain alignés ce vendredi soir, Joao Neves, Vitinha et Warren Zaïre-Emery, ont très peu pesé et n’ont pas eu leur influence habituelle.