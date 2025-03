Rennes / PSG – Les notes des joueurs parisiens dans la presse

Hier après-midi, le PSG s’est largement imposé contre Rennes lors de la 25e journée de Ligue 1 (1-4). Malgré une large revue d’effectif, les Parisiens ont livré une belle prestation.

Trois jours avant le match capital contre Liverpool, le PSG affrontait Rennes pour le compte de la 25e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique avait apporté huit changements par rapport à l’équipe qui avait cruellement perdu sur la pelouse du Parc des Princes en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions. Dans les buts, il a décidé de titulariser Matvey Safonov. Le gardien russe a rendu une bonne prestation, réalisant les arrêts qu’il fallait au bon moment, lui qui a aussi été sauvé par sa barre. Il a obtenu un 6 dans L’Equipe et Le Parisien. « Il n’a rien eu à faire en première période, sinon accompagner du regard le ballon expédié par la tête de Meïté sur sa barre (41e), et tenter de relancer du mieux possible, ce à quoi il est à peu près parvenu. Il a commencé par détourner un ballon, sans doute non cadré, devant le but rennais (53e), et il aura été, surtout, très bien placé sur un arrêt décisif, mais peu difficile devant Blas (79e) », analyse le quotidien sportif. En défense, les deux Lucas, Beraldo et Hernandez, ont été en difficulté. Le Brésilien a encore une fois eu du mal dans les duels. Il aurait même pu offrir un but à Rennes sur un dégagement complètement raté à cinq mètres du but. « En difficulté face à la puissance de Meïté, le Brésilien a eu toutes les peines du monde à exister. Il revient bien sur Kalimuendo (52e) qui lui a donné du fil à retordre. À deux doigts d’offrir un but à Meïté après un contrôle désastreux dans sa surface (73e), il n’a pas dû marquer des points », indique le quotidien francilien. Pour l’international français, L’Equipe explique : « Il a essayé de calmer Ludovic Blas en lui suggérant d’aller voir ailleurs, notamment par un gros tacle (16e), mais il a fini par prendre un carton (36e) qui a participé à freiner un peu son engagement. Battu par un écran sur le but rennais (53e), et un peu en difficulté pour freiner son couloir. »

Un Bradley Barcola très en forme en 2025

Au rayon des satisfactions, on trouve Joao Neves. Placé en sentinelle, le numéro 87 du PSG a rayonné dans l’entrejeu, étant le métronome du jeu parisien et n’hésitant pas à harceler le porteur de ballon à la perte de balle. Il a obtenu un 7 dans L’Equipe. « Sentinelle, il a de nouveau impressionné par son jeu sans ballon et son intelligence dans les placements (49e). Une reprise arrêtée par Samba (4e). » Le Parisien est moins généreux avec un 6. Buteur et passeur décisif, Bradley Barcola semble avoir retrouvé son meilleur niveau depuis le début de l’année 2025, lui qui est impliqué sur 18 buts depuis janvier, toutes compétitions confondues (8 buts, 10 passes décisives). Il a obtenu un 7 dans les deux quotidiens. Pour Le Parisien, « à l’origine du coup franc du 1-0, il surprend la défense rennaise et marque entre les jambes de Samba (0-1, 28e). Auteur de deux autres tirs (39e, 54e), il offre le but du break à Ramos après un bon appel sur la gauche (0-2, 50e). De loin, le meilleur offensif. » De retour à Rennes, Désiré Doué a aussi brillé avec des percées, des dribbles dont il a le secret, n’hésitant également pas à prendre sa chance. Il a obtenu un 7 dans L’Equipe et un 6 dans Le Parisien. « Pour son retour à Rennes en Ligue 1, le jeune attaquant a débuté milieu droit avant de basculer plus à gauche après le repos. Mais on l’a vu se balader sur le terrain jusqu’à sa sortie. Un centre-tir à côté (17e). Joue vite le coup franc (27e) puis, après un relais avec Mayulu, lance Barcola pour l’ouverture du score. Encore lui qui sert en profondeur l’ancien Lyonnais pour le deuxième but parisien de Ramos (50e). À fini attaquant après l’entrée en jeu d’Hakimi (74e) », avance le quotidien sportif.

Les notes des joueurs du PSG dans L’Equipe : Safonov (6) – Zaïre-Emery (5), Beraldo (4), Pacho (5), Hernandez (4) – Doué (7), Neves (7), Mayulu (6) – Lee (4), Ramos (5), Barcola (7)

dans L’Equipe : Safonov (6) – Zaïre-Emery (5), Beraldo (4), Pacho (5), Hernandez (4) – Doué (7), Neves (7), Mayulu (6) – Lee (4), Ramos (5), Barcola (7) Les notes des joueurs du PSG dans Le Parisien : Safonov (6) – Zaïre-Emery (5), Beraldo (4), Pacho (5), Hernandez (4) – Doué (6), Neves (6), Mayulu (5,5) – Lee (4,5), Ramos (5,5), Barcola (7)