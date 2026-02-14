Rennes / PSG – Les notes des joueurs parisiens dans la presse

Le PSG se déplaçait à Rennes pour prendre provisoirement cinq points d’avance en tête de la Ligue 1. Eh bien c’est raté, les Parisiens s’étant inclinés en Bretagne.

Le PSG va rentrer dans une partie importante de son calendrier avec des gros matches en Ligue 1 mais également le retour de la Ligue des champions avec les barrages contre l’AS Monaco. Hier soir, en ouverture de la 22e journée de Ligue 1, le club de la capitale voulait préparer au mieux son déplacement au stade Louis-II mardi soir avec la rencontre contre Rennes. Malgré une large domination, les Parisiens se sont inclinés à Rennes (3-1). Encore une fois, le PSG a pêché dans la finition. Désiré Doué en a été l’un des exemples, lui qui a raté un face-à-face avec Brice Samba et qui a semblé retomber dans ses travers en voulant jouer trop personnellement. Dans L’Equipe, il a obtenu un un 3. « Son face-à-face perdu devant Samba dit beaucoup de sa prestation (13e). L’attaquant a fait preuve d’un déchet devant le but bien trop important. Un bon ballon donné à Dembélé quand même (50e) », analyse le quotidien sportif. Même note pour Le Parisien. « Son lob manqué devant Samba (13e) symbolise parfaitement le match qu’il a réalisé. Malgré quelques percées, dont un centre pour Dembélé qui aurait pu faire mouche (50e), le numéro 14 a manqué d’impact pour faire flancher la défense rennaise. »

Une défense en grande difficulté

La défense a aussi été en grande difficulté, à l’image d’illia Zabarnyi. Le numéro 6 du PSG a commis une très grosse erreur qui aurait pu coûter très cher au PSG (46e) et ne s’est pas montré rassurant au moment de défendre les attaques rennaises. Dans Le Parisien, il obtient un 2. « Il n’avait plus été titulaire depuis le 23 janvier, à Auxerre. Et son retour n’a pas franchement été une réussite. Il rate un contrôle devant Nordin, qui illustre bien son manque d’assurance (46e). Encore loin de Blas sur le troisième but rennais. » L’Equipe a été plus clémente avec un 4. « Une énorme erreur au tout début de la seconde période (46e), qui aurait pu aboutir à un but de Nordin, alors qu’il avait été plutôt sobre et sûr jusque-là. Ensuite, il a été emporté comme les autres par les contres rennais et n’a pas pu tenir la maison. Il a souvent été plus en difficulté que dans ce match, mais c’est une soirée où le leadership de Marquinhos a manqué. » Une fois n’est pas coutume, Willian Pacho, l’un des meilleurs joueurs du PSG cette saison, n’a pas été en réussite hier soir. Il a obtenu un 3 dans les deux quotidiens. Le milieu n’a pas non plus brillé avec des 4 dans L’Equipe pour Warren Zaïre-Emery, Vitinha et Joao Neves. Le Parisien a été plus sévère avec le dernier cité, avec un 3.