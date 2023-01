Pour conclure sa phase aller 2022-2023 de Ligue 1, le PSG se déplacera sur la pelouse du Stade Rennais ce dimanche en clôture de la 19e journée (dimanche 20h45 sur Prime Video).

Victorieux de l’Angers SCO (2-0) ce mercredi, le PSG se prépare désormais pour son deuxième match de la semaine face au Stade Rennais ce dimanche (20h45). Et pour ce choc de la 19e journée de Ligue 1, le club parisien devra renouer avec la victoire à l’extérieur après son revers face au RC Lens (3-1) il y a une dizaine de jours. Et ce jeudi, la Ligue a dévoilé les arbitres de cette rencontre.

Benoit Bastien au sifflet pour la troisième fois de la saison

Et ce choc entre le Stade Rennais et le PSG sera dirigé par Benoît Bastien. Il sera assisté par Hicham Zakrani et Aurélien Berthomieu. Marc Bollengier sera le quatrième arbitre. Enfin, Wilfried Bien et Abdelali Chaoui officieront en tant qu’arbitres assistants vidéo. Cette saison, Benoît Bastien a déjà arbitré à deux reprises les Rouge & Bleu cette saison lors du match nul face à l’AS Monaco (1-1, 4e journée) et la victoire contre le FC Lorient (2-1, 14e journée). Il a également dirigé une rencontre du Stade Rennais face à l’Olympique de Marseille (1-1, 8e journée). Lors de cet exercice 2022-2023, l’arbitre de 39 ans a dirigé 10 matches pour un total 44 cartons jaunes et 2 cartons rouges distribués.