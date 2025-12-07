Rennes, Safonov-Zabarnyi, les Titis… La conférence d’après-match de Luis Enrique

Le PSG a parfaitement entamé sa dernière série de matchs de l’année 2025 avec un large succès face au Stade Rennais (5-0) au Parc des Princes. De quoi rendre heureux Luis Enrique.

Pour sa dernière de l’année 2025 au Parc des Princes, le PSG a offert un très beau cadeau à ses supporters. Après leur prestation ratée sur la pelouse de l’AS Monaco (défaite 1-0) la semaine passée, les Rouge & Bleu ont livré un récital face au Stade Rennais (5-0), à l’occasion de la 15e journée de Ligue 1. Un beau spectacle des champions des France. Présent en conférence de presse d’après-match, le coach parisien, Luis Enrique, s’est félicité de la performance de ses joueurs, dans des propos rapportés par Le Parisien.

Une soirée parfaite ?

« Bien sûr ! Une soirée presque parfaite ! On est content. On a marqué 5 buts sans en encaisser. Rennes a très bien joué et ne méritait pas cette différence. On a été très efficaces. C’est très positif. »

L’absence de Zabarnyi a-t-elle un rapport avec la titularisation de Safonov ?

« (Énervé) C’est incroyable ! Chaque fois que vous posez une question, c’est pour créer un problème. Il est malade. Simplement. Il était malade ces deux derniers jours. Mais je sais que c’est plus important de parler de la polémique et de chercher tout le temps la polémique. Mais il n’y a rien, il est malade. Pas de polémique. Il est malade ! »

Cinq buts des attaquants, qu’est-ce qui a changé cette semaine ?

« (Énervé) Rien ! »

L’analyse de ce match

« En ce moment, en Ligue 1, il y a des équipes qui jouent très bien comme Lens, qui est premier et qui le mérite. C’est une motivation pour nous d’avoir une lutte plus serrée. On veut s’améliorer chaque semaine. »

Les Titis

« Je ne fais aucun cadeau. Quand un Titi joue, c’est qu’il mérite de jouer. Ils veulent tous jouer. Je préfère faire jouer ma grand-mère mais pas de cadeau. On joue si on le mérite. Sinon, il faut s’améliorer. »

Est-il fier de ses joueurs ?

« Bien sûr ! Je suis fier de mes joueurs, des supporters, de l’ambiance incroyable. C’était un vrai plaisir de jouer au Parc des Princes. »