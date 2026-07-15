Renversée par l’Argentine, l’Angleterre affrontera la France lors de la petite finale

Après sa défaite contre l’Espagne hier soir, la France attendait son adversaire pour la petite finale de la Coupe du monde. Et il s’agira de l’Angleterre, renversée par l’Argentine.

Après l’élimination de l’équipe de France par l’Espagne hier soir (2-0) en demi-finale de la Coupe du monde, l’Argentine et l’Angleterre s’affrontaient ce mercredi soir pour la dernière place en finale. Dans une première mi-temps fermée et hachée (19 fautes), les deux équipes ont du mal à se procurer des occasions, et il faut attendre la 30e minute pour voir le premier tir de la rencontre, une première en Coupe du monde depuis 1966. Les deux équipes rentrent aux vestiaires sur ce score de parité.

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Une Argentine renversante

Dès le début de la seconde période, les deux équipes vont enfin se lâcher et se procurer plusieurs belles situations. Les Anglais vont finalement réussir à débloquer la situation avec un but d‘Anthony Gordon. Sur le côté droit, Morgan Rogers adresse un centre parfait dans la surface de réparation. Au second poteau, le futur joueur du FC Barcelone, arrivé lancé, surprend Nahuel Molina, dans son dos, et marque, d’une frappe de l’intérieur du pied droit (1-0, 55e). Mené, l’Argentine va jeter toutes ses forces pour tenter d’égaliser et se procurer de très grosses occasions, dont une tête à bout portant de Gonzalez sur un centre de Messi repoussée par Pickford (69e). Face à une équipe anglaise qui est passée en mode ultradéfensif, les Argentins vont trouver le poteau par Mac Allister (76e). Les Argentins vont poursuivre leur domination et enfin réussir à égaliser. Après avoir vu sa frappe repoussée en corner par Pickford (85e), Enzo Fernandez va faire trembler les filets. Joué à deux, le corner revient dans les pieds de Lionel Messi, qui décolle le milieu de terrain de Chelsea à l’entrée de la surface. Ce dernier déclenche une magnifique frappe qui termine dans les filets de Pickford (1-1, 86e). Euphorique, l’Argentine pousse encore, trouve le poteau (92e) avant de voir Lautaro Martinez, de la tête sur un centre de Lionel Messi, délivrer tout un peuple (2-1, 93e). Les Argentins se qualifient pour leur deuxième finale de suite et y affronteront l’Espagne dimanche soir (21 heures, M6, beIN SPORTS 1) . L’Angleterre affrontera la France, samedi (23 heures, M6, beIN SPORTS 1) lors de la petite finale.