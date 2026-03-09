Réorganisation chez les entraîneurs des gardiens du PSG

Après la blessure de Borja Alvarez, l’entraîneur des gardiens du PSG, le club de la capitale a chamboulé quelque peu son organigramme à ce poste.

Borja Alvarez, entraîneur des gardiens du PSG, ne peut plus exercer son métier depuis plusieurs semaines. Ce dernier s’est en effet blessé au genou, lui que l’on avait vu en béquilles le mois dernier, comme le rapporte Le Parisien. S’il ne portait plus de béquilles vendredi soir, en marge du match contre Monaco, l’Espagnol reste en retrait des entraînements et des échauffements, indique le quotidien francilien. Nicolas Cousin et Valentin Houdou sont chargés d’animer les exercices de mobilité et de frappes.

Un nouvel entraîneur chez les U19 du PSG

Ce dernier était l’entraîneur des gardiens de l’équipe U19 du PSG. Avec la blessure de Borja Alvarez, il a été promu en équipe première. Pour remplacer Valentin Houdou, le club de la capitale a enregistré l’arrivée de Marc Delaroche jusqu’à la fin de la saison. Il était présent à l’occasion du derby remporté par l’équipe U19 du PSG face au Paris FC (3-0) hier après-midi.