Repartir de l’avant, groupe… La revue de presse italienne à J-6 de la finale de LdC

Dans six jours, le PSG et l’Inter Milan s’affrontent en finale de la Ligue des champions. Les Intéristes veulent se remobiliser après la perte de la Serie A.

Vendredi soir, l’Inter a cru pendant 21 minutes au titre de champion d’Italie. Mais son rival, Naples, s’est finalement imposé pour s’offrir le titre de champion d’Italie, un point devant les Milanais. Abattus par cette perte du titre, eux qui étaient champion en titre, les Milanais se sont vite remobilisés vers le dernier objectif de leur saison, la finale de la Ligue des champions contre le PSG samedi soir. Dans son édition du jour, la Gazzetta dello Sport explique qu’il faut mettre de côté l’amertume pour préparer au mieux le prestigieux rendez-vous de Munich qui peut encore changer la saison. Ils commenceront la préparation à cette finale de la Ligue des champions demain, lors du retour à l’entraînement des Nerazzurri. Le quotidien sportif transalpin explique qu’au sein de l’Inter, on est conscient de l’occasion manquée de conserver son titre de champion d’Italie, mais qu’il n’y avait pas de temps pour la déception. Après le coup de sifflet final à Côme, le mea-culpa a été immédiatement accompagné d’un désir de revanche, avance la Gazzetta. Depuis quelques jours, les joueurs milanais expliquent qu’ils doivent encore jouer le plus beau match du monde avec cette finale de Ligue des champions contre le PSG.

Comme le PSG, l’Inter Milan devrait s’avancer vers la finale de la Ligue des champions avec un groupe au complet. Le Corriere dello Sport indique que Benjamin Pavard et Piotr Zielinski, blessés depuis quelques semaines, devraient bien faire leur retour à l’entraînement collectif du club milanais demain. L’international français souffrait d’une gêne à la cheville gauche, alors que l’international polonais souffrait d’une légère fatigue musculaire. Pour les deux joueurs, le staff de l’Inter ne prendra aucun risque, indique le Corriere. En ce qui concerne Yann Bisseck, sorti après une blessure au genou contre Côme, il n’y aurait pas d’inquiétude autour de son cas. Après la frayeur, l’international allemand était plus calme dans le vestiaire. Un contrôle plus approfondi de sa blessure sera effectué demain à son retour au centre d’entraînement de L’Inter, conclut le Corriere dello Sport.