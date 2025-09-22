Report OM / PSG – La LFP a été menacée par une procédure de l’OM

Désireuse de reporter le match OM/PSG à mardi, la LFP assure avoir été menacée d’une procédure par le club marseillais, qui voulait suivre le règlement et reprogrammé le match le lundi.

Initialement prévu ce dimanche, le choc de la 5e journée de Ligue 1 opposant l’OM au PSG a été reporté à ce lundi (20h sur Ligue 1+), en raison des conditions météorologiques qui ont touché les Bouche-du-Rhône dimanche soir. Cependant, ce 110e Classique de l’histoire aura lieu au même moment que la cérémonie du Ballon d’Or, qui pourrait voir de nombreux Parisiens être sacrés.

À lire aussi : OM / PSG – Les compositions probables selon la presse

La LFP voulait reporter la rencontre à mardi soir

Désireux de reporter le match à mardi ou à début décembre, le PSG a finalement vu la LFP suivre à la lettre l’article 548 du règlement qui stipule que « lorsqu’en raison d’intempéries, le match n’a pas pu débuter, il est remis, ou lorsqu’il a été définitivement interrompu, il reprend à compter de la minute à laquelle il a été interrompu, le lendemain (hors conditions extrêmes), à un horaire fixé par les services de la LFP. » Pourtant, la LFP n’était pas favorable à reporter cette rencontre au lendemain et voulait la reprogrammer à mardi afin d’éviter d’être en concurrence avec la cérémonie du Ballon d’Or. Mais l’instance de football a été victime d’une menace de procédure de la part de l’Olympique de Marseille, si une autre date que lundi était retenue. « La direction de l’OM aurait été très claire en la matière dans les échanges avec la Ligue. Avec d’ailleurs toutes les chances d’avoir gain de cause puisque le règlement est totalement de son côté. Face à cette situation, la LFP n’a donc pas insisté, mais assure avoir voulu éviter la situation actuelle, avec deux événements d’importance majeure pour le football français qui se déroulent en même temps », explique L’Equipe. Une polémique qui intervient dans un climat déjà tendu entre la LFP et le club olympien, qui souhaite le départ du président Vincent Labrune. « Contacté ce lundi, le club marseillais n’a pas répondu, pour l’heure, à nos sollicitations », conclut le quotidien sportif.