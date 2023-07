Blessé à la cheville depuis le 19 février et opéré le 10 mars, Neymar était présent à la reprise de l’entraînement du PSG. La semaine prochaine, il va faire un nouveau grand pas dans sa rééducation.

Depuis lundi, les joueurs du PSG qui n’ont pas été concerné par les matches des sélections nationales en juin ont repris le chemin de l’entraînement dans le tout nouveau centre ultra-moderne du PSG à Poissy. Parmi eux, Neymar. Le Brésilien (31 ans), blessé à la cheville contre Lille (4-3) le 19 février dernier avait dû se faire opérer le 10 mars, ce qui lui a fait manquer toute la fin de la saison. Dans sa convalescence débutée au Brésil, le numéro 10 parisien est dans les temps. Depuis lundi, il s’entraîne en individuel. Mais son programme va changer dans les prochains jours. Ce vendredi, on a pu le voir fouler les pelouses du centre d’entraînement du PSG et même retoucher le ballon.

Pas de matches de préparation pour lui

« Alors que l’ensemble des joueurs présents se sont entraînés sous la houlette de Luis Enrique, le Brésilien a, comme Mukiele, eu droit à une séance individualisée au cours de laquelle il a enchaîné les courses, les conduites de balle et les changements de direction à plus ou moins forte intensité« , indique Le Parisien. Le quotidien francilien indique que cette séance s’est déroulée sans douleur ni gêne majeure. Selon ses informations, Neymar pourra « entamer progressivement un retour à l’entraînement collectif à partir de la semaine prochaine. » Si rien ne permet d’assurer que Neymar doublera comme l’ensemble de l’effectif, les séances prévues ce samedi, il devrait monter en intensité ces prochains jours afin de pouvoir reprendre les séances collectives dans le courant de la semaine prochaine avance le quotidien régional. Même s’il se rapproche d’un retour sur les terrains, il ne faut pas s’attendre à ce qu’il joue quelques minutes lors du premier match de préparation du PSG contre Le Havre le 21 juillet. Mais il pourra s’envoler le lendemain pour le Japon et la tournée estivale des Rouge & Bleu. Malgré sa présence, il ne devrait pas jouer les matches amicaux prévus en Asie (Al-Nassr (25), Cerezo Osaka (28) et Inter Milan (1er août), conclut Le Parisien.