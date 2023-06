Retour de flamme dans le dossier Harry Kane ?

Cet été, le PSG souhaitera recruter un attaquant de pointe. Les noms de Victor Osimhen, Randal Molo Muani et Harry Kane ont été avancés. Ce dernier reviendrait en force.

C’était l’un des manques de l’effectif du PSG la saison dernière. Le club de la capitale n’avait pas de numéro 9 de métier. Hugo Ekitike, arrivé de Reims, en est un mais il est trop jeune (20 ans) pour assurer une place de titulaire au sein du onze des Rouge & Bleu, surtout lors des gros matches en Ligue 1 et en Ligue des Champions. Pour pallier à ce problème, le PSG compte recruter un numéro 9 lors de ce mercato estival. Depuis plusieurs semaines, trois noms ressortent des rumeurs autour du PSG, Victor Osimhen, Randal Kolo Muani et Harry Kane. Cette dernière piste semblait presque abandonnée, le nom de l’international anglais n’apparaissant plus dans les rumeurs ces derniers jours.

Osimhen et Kolo Muani toujours visés

Selon les informations du journaliste Matteo Moretto, le PSG étudierait encore la piste menant à Harry Kane. Quel que soit le nouvel entraîneur, le club de la capitale a comme priorité de s’offrir un attaquant de pointe lors de ce mercato estival. Victor Osimhen plaît beaucoup à la direction du PSG mais son prix est élevé, tout comme celui de Randal Kolo Muani, également visé par le Bayern Munich. Naples voudrait pas moins de 150 millions d’euros pour son international nigérian alors que l’Eintracht Francfort souhaiterait récupérer au moins 100 millions d’euros pour l’ancien nantais. Matteo Moretto indique que depuis quelques jours, le nom d’Harry Kane monte en puissance du côté des décideurs parisiens.