Retour de flamme dans le dossier Rayan Cherki ?

Alors qu’avec l’arrivée de Désiré Doué semblait clore la piste menant à Rayan Cherki, le PSG aurait relancé la piste menant au joueur offensif de l’Olympique Lyonnais.

Le PSG souhaiterait s’offrir un ailier d’ici la fin du mercato. Si le nom le plus cité ces derniers jours est celui de Jadon Sancho, cette cible ne semble pas chaude. D’autres noms ont été avancés ces dernières semaines, dont celui de Rayan Cherki. Il y a quelques semaines, on parlait d’un international espoirs français tout proche de rejoindre le club de la capitale, une visite médicale étant même programmée. Mais finalement, cette piste avait pris du plomb dans l’aile, le joueur étant tout proche de rejoindre le Borussia Dortmund. Mais ce deal a finalement capoté.

Luis Enrique a validé son profil

Ces derniers jours, son nom était associé au RB Leipzig, alors que le PSG avait jeté son dévolu sur Désiré Doué. Certaines rumeurs expliquaient que l’arrivée du joueur du Stade Rennais mettait fin au dossier Rayan Cherki. Mais selon les informations de Foot Mercato, les dirigeants parisiens auraient réactivé ces dernières heures la piste menant à Rayan Cherki, et ce, malgré l’arrivée prochaine de Désiré Doué. « Déterminé à l’idée de s’offrir un créateur supplémentaire, Luis Enrique a, dans cette optique, validé le profil du talent d’1m80. » Capable d’évoluer dans différentes positions sur le front de l’attaque et apprécié pour cette polyvalence, l’international espoir tricolore répond par ailleurs à une autre ambition du mercato parisien : recruter des joueurs français, avance Foot Mercato. C’est un dossier dans lequel Nasser al-Khelaïfi aura, quoi qu’il en soit, le dernier mot, conclut le média footballistique. Une information confirmée par l’Equipe. Le quotidien sportif explique que le PSG et Lyon ont repris contact pour Rayan Cherki mais cela est loin d’être conclu en raison des relations glaciales entre Nasser al-Khelaïfi et John Textor. « En cas d’issue positive aux discussions, Rayan Cherki pourrait acter son arrivée dans un club à qui il a exprimé son envie de venir au moment de l’accord entre les deux directions en juin pour une somme de 15 millions d’euros. Le Français avait fait savoir aux hautes sphères du PSG qu’il avait hâte de porter le maillot parisien. Malgré quelques turbulences, la possibilité existe encore », conclut le quotidien sportif.