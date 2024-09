Retour de la version originale de Phil Collins dès PSG / Brest

Depuis de très nombreuses années, lors de la rentrée des joueurs sur le terrain au Parc des Princes, la musique « Who said I would » de Phil Collins accompagne les joueurs du PSG et de l’équipe adverse. Mais contre Montpellier il y a quelques semaines, le club de la capitale avait remixé cette chanson. Dès samedi, la version originale retentira de nouveau dans le couloir du Parc des Princes.

Après la trêve internationale, le PSG va retrouver le chemin des terrains samedi soir (21 heures, DAZN), avec la réception – au Parc des Princes – du Stade Brestois pour le compte de la quatrième journée de Ligue 1. Son deuxième de la saison dans son antre, après le large succès contre Montpellier (6-0) le 23 août dernier. Lors de cette rencontre, les supporters avaient remarqué que le traditionnel Who said I Would de Phil Collins n’avait pas retenti à l’entrée des joueurs des deux équipes. Le club s’était justifié en évoquant un couac et un remix de la chanson iconique.

A voir aussi : La raison de l’absence de l’iconique musique de Phil Collins

Miguel Derennes rempile en tant que speaker

Un choix qui n’avait pas plus aux supporters du PSG. Selon les informations de France Bleu Paris, le club aurait entendu la grogne de ses supporters et la version originale de la chanson de Phil Collins va faire son retour au Parc des Princes dès samedi et la réception de Brest en Ligue 1. La radio francilienne explique également que le PSG a fait savoir qu’il n’a jamais été question de remplacer le titre Phil Collins. En ce qui concerne le speaker, le PSG n’a pas encore officialisé de remplaçant à Michel Montana, qui a pris sa retraite à l’issue de la saison 2023-2024. Comme contre Montpellier, ce sera Miguel Derennes qui sera au micro et très certainement également contre Gérone en Ligue des champions, avance France Bleu Paris. La radio conclut en expliquant qu’il avait reçu les compliments de Marquinhos après sa première lors de PSG / Montpellier.