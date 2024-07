Retour en force de Chelsea dans le dossier Osimhen ?

Cet été, le PSG aimerait renforcer son attaque. Si le poste d’ailier serait la priorité, il aimerait aussi s’offrir un attaquant de pointe. Le nom de Victor Osimhen a été avancé. Intéressé il y a quelques semaines, le club de Chelsea serait revenu à la charge ces derniers jours.

Même s’il compte Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani dans ses rangs, le PSG penserait à recruter un attaquant de pointe. Et le nom qui revient le plus ces dernières semaines est celui de Victor Osimhen. L’international nigérian de Naples a un bon de sortie. Alors qu’il aurait donné son accord au PSG, le club de la capitale tombe sur un os en la personne d’Aurelio De Laurentiis. En effet, le président napolitain demanderait pas moins de 130 millions d’euros pour lâcher l’ancien lillois. Une somme que ne compte pas mettre le PSG, qui serait prêt à monter jusqu’à 100 millions d’euros.

A voir aussi : Mercato : Le PSG et Victor Osimhen d’accords, les négociations se poursuivent avec Naples

Un deal autour de Osimhen et Lukaku ?

Mais alors que le PSG semblait seul sur ce dossier, Chelsea aurait fait un retour fracassant dans ce dernier. En effet, selon les informations du Guardian, le club londonien aimerait s’offrir les services de Victor Osimhen. Il pourrait se servir de l’intérêt de Naples pour Romelu Lukaku pour réaliser une transaction impliquant les deux attaquants. Le média anglais indique que Chelsea et Naples ont repris les discussions ces derniers jours pour tenter de trouver un accord. Le PSG arrivera-t-il tout de même à convaincre le club italien de lui vendre Osimhen ? Réponse dans les prochains jours, voire semaines.