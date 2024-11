Retour en images sur la soirée d’inauguration du Campus PSG

Hier soir, le PSG a inauguré officiellement son Campus PSG. Une belle soirée à Poissy avec des invités prestigieux pour cet évènement marquant dans l’histoire du club.

Si les Parisiens ont déjà pris leur marque dans le nouveau centre d’entraînement depuis l’été 2023, le PSG attendait le moment opportun pour inaugurer officiellement son Campus à Poissy. Et cela a eu lieu ce jeudi 21 novembre 2024. Cette inauguration avait débuté dès le matin sous la neige et s’est terminée dans la soirée avec un feu d’artifice et un spectacle de drones sous les yeux des joueurs et joueuses des équipes professionnelles, de quelques légendes du club (Dominique Bathenay, Luis Fernandez, Bernard Lama, Laura Georges, Pedro Miguel Pauleta, Javier Pastore, Nikola Karabatic) et d’autres personnalités sportives, publiques et politiques (Novak Djokovic, Inoxtag, Gil Avérous, Rachida Dati, Valérie Pécresse, Nicolas Sarkozy, Philippe Diallo, Vincent Labrune). L’ancien directeur général délégué du club et principal homme de ce grand projet, Jean-Claude Blanc, était également de la partie.

Dans une grande tente installée à l’extérieur, cet évènement a été présenté par Ophélie Meunier, avec un concert d’Axelle Saint-Cirel, qui a notamment repris le chant des supporters parisiens « Tous ensemble on chantera. » Le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi, a aussi adressé quelques mots face au public : « Nous sommes immensément fiers de vous présenter le Campus Paris Saint-Germain, l’un des centres d’entraînement les plus remarquables, modernes et innovants au monde – un phare pour guider les futures générations du Paris Saint-Germain. Ce Campus ultramoderne incarne notre ambition de façonner les champions de demain en offrant les meilleures ressources et les professionnels les plus qualifiés pour développer les talents d’élite. Il témoigne également de notre engagement à inspirer les communautés locales à travers le sport, l’éducation, l’art et la culture. L’avenir du Paris Saint-Germain se construit ici – chez nous. Made in Paris, pour Paris. » Une soirée historique pour le PSG.

Pour rappel, le club parisien a investi 300M€ pour la construction de ce Campus PSG. Il s’étend sur 59 hectares, dont 150 000 m² dédiés aux espaces d’entraînements extérieurs, avec 16 terrains de football, des espaces de performance de 600 m² et ses bassins de balnéothérapie identiques pour les professionnels et les jeunes. Sur leur site internet, les Rouge & Bleu rappellent également qu’ils accueilleront prochainement un bâtiment de performance 100% dédié à l’équipe féminine.

🎥❤️💙



Retour en images sur l’inauguration officielle du Campus PSG. ✨ pic.twitter.com/tVh7kmjAX8 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 21, 2024

Immersion au coeur du Campus PSG ❤️💙



Le club a officiellement inauguré son nouveau centre d’entrainement, aujourd’hui, à Poissy. pic.twitter.com/iogNlZADfK — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 21, 2024