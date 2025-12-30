Retour gagnant pour Achraf Hakimi avec le Maroc

Hier soir, le Maroc a validé son billet pour les huitièmes de finale de la CAN en disposant de la Zambie (3-0). Presque deux mois après sa blessure avec le PSG, Achraf Hakimi a rejoué.

Après une victoire et un match nul, le Maroc affrontait la Zambie hier soir dans le cadre du troisième et dernier match de la phase de poules de la Coupe d’Afrique des Nations. En conférence de presse de veille de match, Walid Regragui avait expliqué qu’Achraf Hakimi, blessé à la cheville avec le PSG contre le Bayern Munich le 4 novembre dernier, allait retrouver la compétition contre les Zambiens même s’il ne savait pas s’il serait titulaire ou remplaçant. Le latéral droit a finalement commencé la rencontre sur le banc.

Il a failli marquer pour son retour

Sur le terrain, les coéquipiers du numéro 2 du PSG, totalement dominateurs, ont logiquement battu les Zambiens grâce à un doublé d’Ayoub El-Kaabi (9e et 51e), dont un nouveau retourné acrobatique après celui inscrit lors du match d’ouverture, et une nouvelle réalisation de Brahim Diaz (27e). Avec ce succès (3-0), le Maroc termine en tête de son groupe et se qualifie en huitièmes de finale de sa compétition. Lors de ce match, après près de deux mois d’absence, Achraf Hakimi a fait son retour sur les terrains à la 64e en entrant à la place de Noussair Mazraoui. Dans son couloir droit, le joueur du PSG a repris ses marques et aurait pu fêter son retour sur les terrains avec un but. Après un gros travail dans la surface, En-Nesyri sert un Hakimi bien placé qui reprend avec l’extérieur du pied, mais sa tentative est repoussée par le gardien adverse. Des bonnes sensations pour le latéral droit qui va entamer la phase à élimination directe avec un appétit débordant.