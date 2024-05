Presnel Kimpembe n’a plus joué avec le PSG depuis presque un an et demi. Ce jeudi, le titi parisien a participé à une partie de l’entraînement collectif.

Victime d’une rupture du tendon d’Achille en février 2023, Presnel Kimpembe avait dû être opéré quelques jours plus tard. Presque un an après son opération, le titi du PSG a de nouveau dû se faire opérer du même tendon d’Achille. Alors qu’il se rapproche d’une saison blanche, une bonne nouvelle est apparue ce jeudi au Campus de Poissy. Selon les informations du Parisien, le numéro 3 du PSG a pris part à une partie de l’entraînement collectif du jour et a participé à quelques exercices avant de laisser ses partenaires et de poursuivre en individuel.

A voir aussi : OL / PSG – Kylian Mbappé présent dans le groupe pour la finale

Trop tôt pour figurer dans le groupe

Le quotidien francilien explique que c’est une surprise puisque le joueur formé au PSG est quelque peu en avance sur les bases de son protocole de reprise. Même s’il se rapproche d’un retour sur les terrains, cela ne signifie pas qu’il sera dans le groupe du PSG pour la finale de la Coupe de France face à Lyon, samedi à Lille, avance Le Parisien. Ce dernier explique que les entraînements depuis mardi soir sont de bonne qualité. « Il semble que la coupure et les jours de repos octroyés à Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Vitinha, Fabian Ruiz ou Donnarumma, mais également ceux accordés à Warren Zaïre-Emery ou Achraf Hakimi en milieu de semaine passée, aient fait le plus grand bien. » Les joueurs du PSG prendront la direction de Lille demain. Ils s’entraîneront une dernière fois, sur la pelouse de la Décathlon Arena à partir de 16h45, 45 minutes après la conférence de presse de Luis Enrique et Marquinhos. Pour tenter de remporter sa quinzième Coupe de France, le PSG pourra compter sur 16 000 supporters présents dans l’enceinte lilloise.