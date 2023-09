Retour partiel de Lee Kang-in à l’entraînement collectif ?

Lee Kang-In a été l’une des nombreuses recrues du PSG cet été. Le Sud-Coréen s’est malheureusement blessé rapidement. Il aurait partiellement repris l’entraînement collectif.

Performant avec Majorque, Lee Kang-In a tapé dans l’œil des dirigeants du PSG qui ont décidé de se l’offrir lors du mercato estival contre un chèque de 22 millions d’euros. Ses débuts sous le maillot des Rouge & Bleu ont été prometteurs, mais malheureusement, l’international sud-coréen s’est blessé au quadriceps gauche et était annoncé forfait pour une durée de trois semaines. Il n’a pu participer qu’à deux matches officiels avec le PSG.

Touché au quadriceps gauche

Lee Kang-In est actuellement en convalescence. Sur son compte Instagram, le PSG a publié une vidéo du travail en individuel de son numéro 19. Sur cette dernière, on peut également observer qu’il a retouché le ballon et qu’il a même participé à une partie de la séance collective avec les joueurs qui n’ont pas été convoqués en équipe nationale. Une présence importante pour son retour sur les terrains avec le club de la capitale. Dans son dernier communiqué médical, le PSG avait expliqué que Lee Kang-In resterait en soins au moins jusqu’à la trêve internationale. Les prochains jours devraient nous rapporter plus de précisions au sujet de l’état de santé du Sud-coréen (22 ans).