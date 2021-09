Retour sur le Top 5 des meilleurs PSG/OL

Jamais anodin. Les matchs entre le PSG et l’Olympique lyonnais figurent parmi les grands rendez-vous d’une saison. Une date cochée dans le calendrier dès la divulgation du programme des hostilités. Le club de la capitale accueille un rival majeur ce soir au Parc des Princes. À cette occasion, Canal Supporters avec la plume de notre journaliste Raphaël Hassine, vous propose son top 5 des plus belles victoires parisiennes face aux Gones à domicile en Championnat.

Paris Saint-Germain 5 – 0 Olympique lyonnais 2018-2019 – Le XI du PSG :

Gianluigi Buffon – Juan Bernat Presnel Kimpembe Thiago Silva Thomas Meunier – Marquinhos Marco Verratti – Angel Di Maria Neymar Kylian Mbappé – Edinson Cavani

8 matchs, 8 victoires, 27 buts marqués, 6 buts encaissés. Le Paris Saint-Germain de Thomas Tuchel commence parfaitement sa saison en Ligue 1. De son côté, l’Olympique lyonnais possède un bilan de 4 victoires, 2 matchs nuls et 2 défaites avant de se déplacer au Parc des Princes pour le compte de la 9ème journée du Championnat de France. Le coach allemand aligne une équipe offensive en 4-2-3-1 avec un milieu de terrain composé du duo Marquinhos – Verratti derrière le quatuor Di Maria, Neymar, Mbappé et Cavani. Les Rouge et Bleu obtiennent un pénalty dès la 8e minute de jeu. L’attaquant français Kylian Mbappé est fauché dans la surface par Anthony Lopes. Neymar ne tremble pas et trompe le gardien portugais. Cependant, la première mi-temps est dominée par les Lyonnais (63.1% de possession, 3 tirs cadrés contre 1, 211 passes réussies contre 114), et les Parisiens gâchent quelques occasions. Les 45 premières minutes sont marquées par les expulsions de Presnel Kimpembe (35ème) suite à une faute sur Tanguy Ndombele et Lucas Tousart suite à deux cartons jaunes. Les Gones perdent Houssem Aouar et Rafael sur blessure. Après avoir manqué plusieurs duels face à Anthony Lopes, Kylian Mbappé inscrit un quadruplé en 13 minutes et entre encore plus dans la légende. La performance exceptionnelle de Neymar est également à souligner : le Brésilien est omniprésent à la création des actions parisiennes. Qui est l’homme du match ? Neymar ? Mbappé ?

Le PSG version 2018/2019 entre dans la légende de la Ligue 1 : meilleure entame de l’histoire du Championnat. Le record était détenu par l’Olympique lillois avec 8 victoires lors de la saison 1936-1937. Le club de la capitale remporte le plus large succès de son histoire contre l’OL. Après cette rencontre, le club de Jean-Michel Aulas compte déjà 13 points de retard sur son adversaire du soir. Paris est magique.

Paris Saint-Germain 5 – 1 Olympique lyonnais 2015-2016 – Le XI du PSG : Kevin Trapp – Maxwell David Luiz Thiago Silva Serge Aurier – Thiago Motta Adrien Rabiot Blaise Matuidi – Edinson Cavani Zlatan Ibrahimovic Angel Di Maria

Humiliation. Le Paris Saint-Germain humilie l’Olympique lyonnais à domicile lors de la 18ème journée de Ligue 1 sur le score de 5 buts à 1. Les coéquipiers de Zlatan Ibrahimovic marchent sur le Championnat de France avant de recevoir le rival lyonnais : 14 victoires, 3 matchs nuls et 40 buts marqués pour 8 encaissés. L’attaquant suédois ouvre le score à la 11ème minute de jeu et marque son treizième but de la saison. Quelques minutes plus tard, le latéral droit ivoirien Serge Aurier inscrit le deuxième but parisien de la tête sur un coup franc de l’Argentin Angel Di Maria. Les Lyonnais reprennent espoir à la 24ème minute : Jordan Ferri marque un but sur une belle frappe lointaine qui trompe le gardien parisien (Kevin Trapp / bourde : oxymore). Au retour des vestiaires, Edinson Cavani inscrit le troisième but parisien (son dixième de la saison) d’une reprise du mollet gauche (oui oui du mollet gauche). Zlatan Ibrahimovic obtient ensuite un penalty. Le géant suédois trompe le gardien portugais et convertit son cinquième penalty de l’exercice 2015-2016. En fin de match, les Parisiens récupèrent le ballon suite à un corner lyonnais, Di Maria accélère et trouve Lucas Moura qui marque le cinquième but parisien. L’Argentin termine le match avec trois passes décisives. L’Olympique lyonnais se vengera au match retour en infligeant au Paris Saint-Germain sa première défaite de la saison en championnat (j’étais au stade, Darder, triste soirée, mauvais souvenir…).

Le Paris Saint-Germain affronte à plusieurs reprises l’Olympique lyonnais au cours de la saison 2015-2016. Les coéquipiers de Marco Verratti battent les Gones lors du Trophée des Champions (2-0), en quart de finale de la Coupe de la Ligue (2-1) ainsi qu’en huitième de finale de la Coupe de France (3-0). Bilan 4 victoires parisiennes contre 1 victoire lyonnaise. Allez Paris !

Paris choisit ses matchs !

Paris Saint-Germain 2 – 0 Olympique lyonnais 2002-2003 – Le XI du PSG : Lionel Létizi – Frédéric Déhu, Talal El Karkouri, Gabriel Heinze, Alex Nyarko, Lionel Potillon, Cristóbal Parralo – Jérôme Leroy, Ronaldinho – Fabrice Fiorèse, Martín Cardetti

4 décembre 2002. 18ème journée du Championnat de France. Le Paris Saint-Germain de Luis Fernandez accueille l’Olympique lyonnais de Paul Le Guen au Parc des Princes. Le club de la capitale ne gagne plus en Ligue 1 depuis sa victoire éblouissante contre l’Olympique de Marseille (3-0) lors de la 12ème journée. Les mauvaises performances s’enchaînent : défaite contre le CS Sedan (3-1), match nul contre le FC Sochaux (1-1) puis trois défaites consécutives contre le RC Lens (3-2), le FC Nantes (0-1) et contre l’AS Monaco (3-1). Les coéquipiers de Gabriel Heinze sont 7ème du Championnat avec seulement 24 points. Le club francilien est en crise, Luis Fernandez sur la sellette. De leur côté, les Lyonnais ont déjà connu la défaite à quatre reprises en Ligue 1 (contre le FC Sochaux, le FC Nantes, l’AS Monaco et le LOSC) mais sont leaders avec 31 points avant de se déplacer au Parc des Princes. Les champions de France en titre sont ambitieux et visent un second sacre consécutif.

Les Parisiens marquent le premier but de la rencontre sur coup de pied arrêté à la 38ème minute. Ronaldinho frappe un coup franc dont la trajectoire est coupée par Gabriel Heinze. À la surprise générale, les Rouge et Bleu mènent à la mi-temps. Au retour des vestiaires, les Parisiens inscrivent un deuxième but toujours suite à un coup franc frappé par Ronaldinho. Talal El-Karkouri est bien placé pour reprendre le ballon repoussé par Grégory Coupet suite au coup de pied arrêté (2-0). Les Parisiens auraient même pu obtenir un penalty non sifflé suite à un raid solitaire de Ronaldinho. Le Brésilien enchante le Parc des Princes par des gestes techniques dont lui seul a le secret. Victoire de prestige pour le Paris Saint-Germain. Le club de la capitale s’inclinera lors du match retour (1-0). Sonny Anderson inscrira l’unique but de cette rencontre de la 36ème journée de Ligue 1. L’Olympique lyonnais sera sacré champion de France avec 68 points devant l’AS Monaco et l’Olympique de Marseille. Le Paris Saint-Germain terminera à la onzième place avec 54 points (mais on a tapé l’OM deux fois 3-0 héhéhé).

En profondeur pour Angloma !

Paris Saint-Germain 3 – 0 Olympique lyonnais 1990-1991 – Le XI du PSG : Joël Bats – Jean-Pierre Bosser, Philippe Jeannol, Franck Tanasi, Jocelyn Angloma, Michel Bibard – Daniel Bravo, Pierre Reynaud, Christian Perez, Safet Susic – Zlatko Vujovic

Petit voyage dans le temps cinématographique. Le film « À la poursuite d’Octobre Rouge » avec Alec Baldwin et Sean Connery sort dans les cinémas français le mercredi 29 août 1990. À la fin de l’année, ce long-métrage se classera à la 27ème place du box office français dominé par « Le Cercle des poètes disparus » suivi de « La Gloire de mon père » et « Cyrano de Bergerac ».

Petit voyage dans le temps footballistique. Le mercredi 29 août 1990, le Paris Saint-Germain affronte l’Olympique lyonnais au Parc des Princes dans le cadre de la 7ème journée du Championnat de France de Division 1. À cette époque, une victoire était gratifiée de deux points. Les coéquipiers de Joël Bats ont un bilan de deux victoires, deux matchs nuls et deux défaites avant d’accueillir les Lyonnais de Raymond Domenech. Le onze aligné par l’entraîneur parisien Henry Michel domine aisément son adversaire du soir. Fauché dans la surface de réparation adverse, Jocelyn Angloma obtient un penalty dès la onzième minute de jeu. Safet Susic trompe Gilles Rousset et permet à son équipe de mener au score. Jocelyn Angloma est intenable. Le joueur parisien est à l’origine des trois buts de son équipe. Lancé dans la profondeur par Christian Perez, il offre le deuxième but à Zlatko Vujovic à la 74ème minute. À cette époque, le Paris Saint-Germain joue parfaitement ses attaques rapides en profondeur. Le troisième et dernier but parisien est inscrit par… Jocelyn Angloma après une belle combinaison dans la surface avec le magicien Safet Susic. Le score final est sans appel, le Paris Saint-Germain s’impose par trois buts d’écart (3-0). À la fin de la rencontre, Raymond Domenech se plaint de l’arbitrage devant les caméras (une vieille technique lyonnaise pour faire oublier les défaites).

Le deux équipes ne marquent pas lors du match retour (0-0) lors de la 25ème journée de Division 1. L’Olympique lyonnais termine la saison à la 5ème place avec 41 points (15 victoires, 11 matchs nuls et 12 défaites). De son côté, le Paris Saint-Germain échoue à la 9ème place avec 38 points (13 victoires, 12 matchs nuls et 13 défaites) pour sa 18ème saison en première division. Safet Sušić et Zlatko Vujović partagent le titre de meilleur buteur du club en Division 1 avec 10 buts chacun.

Paris Saint-Germain 1 – 0 Olympique lyonnais 2003-2004 – Le XI du PSG : Jérôme Alonzo – Gabriel Heinze Frédéric Déhu José-Karl Pierre-Fanfan Bernard Mendy – Modeste M’Bami Lorik Cana Juan Pablo Sorín Fabrice Fiorèse – Pauleta Danijel Ljuboja

Le Paris Saint-Germain bouleverse son effectif lors du mercato estival 2003. Le club de la capitale française vend Ronaldinho et se sépare également de Mauricio Pochettino, Aloísio, Jérôme Leroy ou encore de Laurent Leroy. Pedro Miguel Pauleta est la recrue phare de l’été. Modeste M’Bami , Branko Bošković, Juan Pablo Sorín et José-Karl Pierre-Fanfan rejoignent également le PSG pendant l’été. Vahid Halilhodžić succède à Luis Fernandez sur le banc parisien. Après un début de saison raté, les Parisiens se réveillent et atteignent la quatrième place de la Ligue 1 avant la trêve. Les coéquipiers de Bernard Mendy affrontent l’Olympique lyonnais à l’extérieur lors de la 19ème journée le 19 décembre 2003. Les Parisiens accrochent un match nul (1-1) face au double champion de France en titre. Le buteur portugais Pauleta ouvre le score à la 40ème minute mais Eric Carrière égalise à la 84ème minute de jeu. L’AS Monaco est leader à la trêve suivi de l’Olympique lyonnais et du FC Sochaux.

Sans jamais être premier du classement, le Paris Saint-Germain est présent dans la course au titre à quelques journées de la fin. Malheureusement, le 15 mai 2004, le club de la capitale ne peut plus être sacré champion au moment d’accueillir l’Olympique lyonnais. Lors de la précédente journée, les Parisiens ont lourdement perdu à l’extérieur contre les Girondins de Bordeaux (3-0). De leur côté, Juninho et ses coéquipiers sont premiers du Championnat avant de se déplacer au Parc des Princes. Pedro Miguel Pauleta offre la victoire à son équipe. Le Portugais marque l’unique but de la rencontre dès la 6ème minute de jeu sur une passe de Fabrice Fiorèse. Dans le même temps, l’AS Monaco s’incline à domicile contre Rennes (1-4) et offre le titre de Champion de France à l’Olympique lyonnais. Les coéquipiers de Florent Malouda sont sacrés malgré leur défaite. Victoire de prestige pour le PSG. Drôle de soirée au Parc des Princes. La défaite de l’AS Monaco permet au Paris Saint-Germain de monter sur la deuxième place du classement à une journée de la fin du Championnat. Les Rouge et Bleu finissent dauphin de l’Olympique lyonnais suite à une victoire sur la pelouse de Bastia (0-1) et se qualifient pour la phase de groupes de la Ligue des Champions. Bilan : 76 points, 22 victoires, 10 matchs nuls et 6 défaites. Les Parisiens remportent la Coupe de France après avoir éliminé Troyes, l’Olympique de Marseille, Bayonne, Brive, le FC Nantes et battu Châteauroux en finale. Ne parlons pas de la Coupe de la Ligue s’il vous plaît, merci.

Conclusion

Les hommes de Rudi Garcia se sont imposés au Parc des Princes grâce à un but de Tino Kadewere la saison dernière. Une défaite contre Lyon laisse toujours un goût amer surtout à domicile. Les deux équipes se sont affrontées 84 fois en Ligue 1 : 34 victoires du PSG, 24 matchs nuls, 26 victoires de l’OL. Espérons une 35ème victoire parisienne face « à un rival historique » !