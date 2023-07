Le 5 juillet, Luis Enrique a été officiellement nommé nouvel entraîneur du PSG. Pratiquement dix jours après son arrivée, les premiers retours sont positifs.

Le PSG entame une nouvelle ère avec l’arrivée de Luis Enrique sur le banc. Le coach espagnol tentera de redonner le sourire aux supporters parisiens en retrouvant un jeu digne de son statut. Les joueurs non-internationaux ont repris l’entraînement lundi sous la houlette de l’entraîneur espagnol. Selon RMC Sport, les joueurs ont fortement apprécié le nouveau Campus PSG. Il le trouvent de très grande qualité, complet et qui offre des possibilités que ne pouvait pas proposer le Camp des Loges. Le média sportif explique que le retour à l’entraînement s’est effectué « dans une belle ambiance pour le moment, avec un travail de reprise classique axé sur le physique avec également des jeux avec ballon. »

Luis Enrique a fait une bonne impression

RMC Sport explique que les séances d’entraînement vont s’annoncer plus intenses dans les prochains jours. « Le retour des internationaux lundi, dont Kylian Mbappé, va notamment permettre d’amener de la qualité supplémentaire. » Le média sportif indique que les premiers retours du groupe vis-à-vis du nouveau coach du PSG sont positifs. Luis Enrique a fait une bonne impression entre poigne et proximité. « Pour l’anecdote, les joueurs sont ainsi invités à aller chercher leur ballon après des frappes manquées. » Même si les débuts semblent positifs, l’ancien sélectionneur de la Roja sera jugé sur la durée. Présent à la reprise, Neymar s’est entraîné toute la semaine. « Et il est arrivé tout sourire au centre d’entraînement. La star parisienne a pris le temps de saluer quelques jeunes supporters devant le centre d’entraînement et de poser avec eux. » Fabrice Hawkins conclut en évoquant les joueurs présents dans le loft (Michut, Muntu Wa Mungu, Fernandez-Veliz, Bodiang, Kurzawa). Ces derniers prendront le chemin de Poissy le 22 juillet.