Retrospective des 6 saisons de Kylian Mbappé au PSG

Pour fêter les 25 ans de Kylian Mbappé, retour sur les moments marquants et moments clés des six années du Français passées au Paris Saint-Germain.

Kylian Mbappé fête ses 25 ans aujourd’hui. Après six saisons passées au Paris Saint-Germain, l’attaquant parisien a cumulé les moments historiques du club de la capitale jusqu’à se hisser au top des légendes Rouge et Bleu. Propriétaire de cinq championnats de France, trois Coupe de France, deux Coupe de la Ligue et quatre Trophées des Champions, le champion du Monde 2018 porte le club et ses coéquipiers dans le meilleur comme dans le pire. Après tant d’années, de galère et de combat, retour sur les meilleurs moment de Kylian Mbappé sous les couleurs du PSG.

2017 / 2018

Pour sa première saison sous les couleurs parisiennes, Kylian Mbappé veut taper fort. Quoi de mieux qu’une double confrontation en phase de groupes de Ligue des Champions face au Bayern Munich pour briller d’entrée. Déjà vainqueur pour la phase allée au Parc des Princes (3-0), le PSG doit assurer au niveau du score pour ne pas passer derrière le club allemand lors du match retour. Mission réussie notamment grâce à l’attaquant français qui vient un but exceptionnel face à Emmanuel Neuer à la 50e minute. Score final : 3-1.

2018 / 2019

Une nouvelle soirée mémorable comme Kylian Mbappé sait si bien les faire. Le 7 octobre 2018, le Paris Saint-Germain recevait l’Olympique Lyonnais pour le compte de la 9e journée de Ligue 1. Alors que le club de la capitale était déjà largement leader au classement, les Parisiens ont battu le record du meilleur démarrage en championnat avec un 100% de victoires sur le début de saison grâce à cette victoire contre l’OL (5-0). Mais ce n’est pas tout, Kylian Mbappé a étincelé en inscrivant tout simplement quatre buts en en 13 minutes de jeu. À 19 ans et 9 mois, Kyky devient le plus jeune joueur depuis 45 ans à inscrire un quadruplé en Ligue 1.

2019 / 2020

L’année 2020 a été rythmée par la période Covid-19 et le final 8. Blessé à l’aube de la compétition en Coupe de France, Kylian Mbappé a repris tardivement la compétition. Dans un format exclusif, le PSG s’est hissé jusqu’en finale de Ligue des Champions pour la première fois de son histoire. Si le Bondynois, affaiblit, n’a pas pu briller durant les différentes rencontres, il a tout de même participé à la grande rencontre historique Rouge et Bleu, malheureusement perdue par les joueurs de la capitale.

2020 / 2021

Encore un grand moment pour Kylian Mbappé en Ligue des Champions. Pour la première manche de 1/8es de finale de la plus belle des compétitions, le Paris Saint-Germain se déplaçait à Barcelone pour se confronter à l’équipe de Ronald Koeman. Avec la débâcle de 2017 en tête, les Parisiens se devaient de marquer le coup. Il aura tout de même fallu attendre l’ouverture du score de Lionel Messi (dans le camp adverse à cette époque) pour voir les parisiens réagir. Action, réaction pour le numéro 7 qui laissera sur la pelouse du Camp Nou une performance historique. Au coup de sifflet final, le Parisien compte trois buts et le ballon du match, dont une lucarne qui marquera les esprits.

2021 / 2022

Encore en Ligue des Champions, et encore face à un club espagnol, Kylian Mbappé sait choisir ses adversaires. Toujours en 1/8es de finale, le PSG affrontait le Real Madrid le 15 février 2022. Les Parisiens ne le savent pas encore mais ils affrontent les futurs champions d’Europe. Pas de quoi faire peur aux joueurs de Mauricio Pochettino qui vont faire le minimum face à la Casablanca. Évidemment, les clés de la réussite sont trouvées par le génie parisien qui vient inscrire le but victorieux à la 94e minute de jeu. Un but qui laissera un souvenir éternel dans la tête des supporters, plus confiant que jamais pour le match retour. Malheureusement, nous connaissons la fin de l’histoire…

2022 / 2023

L’année dernière est la saison de tous les records pour Kylian Mbappé. En plus de devenir le meilleur buteur ET meilleur passeur du championnat français la même saison, le numéro 7 parisien s’inscrit définitivement dans l’histoire du PSG. Auteur d’une saison remarquable, le buteur inscrit, le 4 mars 2023 face au FC Nantes, son 231e but et devient le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain. Un accomplissement historique pour l’attaquant qui avait prolongé son contrat quelques mois plus tôt, pour notre plus grand bonheur.