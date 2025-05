Réunion au ministère de l’Intérieur pour l’organisation de la soirée à Paris lors de PSG / Inter

Dans huit jours, le PSG affronte L’Inter Milan en finale de la Ligue des champions. Ce vendredi, une réunion au ministère de l’Intérieur va avoir lieu pour évoquer la sécurité à Paris à l’occasion de cette finale.

Le 31 mai (21 heures, Canal Plus, M6), le PSG affronte l’Inter Milan en finale de la Ligue des champions. La rencontre se jouera à l’Allianz Arena de Munich. Tous les supporters parisiens ne pourront évidemment pas garnir les tribunes du stade du Bayern. Certains auront la chance d’y être, d’autres de voir la finale au Parc des Princes. La ville de Paris aimerait aussi organiser une fan zone dans Paris. Mais les autorités préfèrent une fan zone dans un lieu clos et non dans la ville.

Deux sujets majeurs durant cette réunion

Selon les informations de BFM TV, une réunion à huis clos est prévue dans la matinée de ce vendredi 23 mai au ministère de l’Intérieur. Bruno Retailleau y rencontre notamment Laurent Nuñez, le préfet de police de Paris. « Le premier sujet majeur à trancher concerne l’installation ou non d’une fan zone en plein Paris. Une annonce officielle se fait attendre, alors que la mairie de Paris avait promis l’installation d’un écran géant dès la qualification du club pour la finale », indique la chaîne d’informations en continu. Deuxième sujet majeur : la possibilité d’une parade du Paris Saint-Germain sur les Champs-Élysées en cas de victoire. Différentes sources ont confié à RMC Sport que la préfecture de police n’est, pour le moment, pas favorable à mettre en place ce projet qui nécessite une sécurisation importante des lieux dans un délai limité après une nuit potentiellement agitée. Mais les dirigeants parisiens rêvent de voir leur équipe descendre l’avenue avec l’Arc de Triomphe en arrière-plan, conclut RMC Sport.