Réunion décisive entre le PSG et clan Mbappé

Le feuilleton de l’été du PSG ne cesse de nous offrir de nouveaux épisodes. Aujourd’hui, les dernières informations qui nous parviennent évoquent la possibilité pour Kylian Mbappé de poursuivre l’aventure en Rouge & Bleu.

Quinze jours après l’annonce d’une lettre envoyée par Kylian Mbappé à ses dirigeants afin de leur faire savoir qu’il ne souhaitait pas activer l’année en option dans son contrat jusqu’en 2025, les tractations autour de l’avenir du joueur se poursuivent. En effet, la question qui se pose dans la tête des dirigeants parisiens est de savoir s’il faut se séparer du numéro 7 du PSG dès cet été 2023 ou alors aller jusqu’au bout de la saison prochaine, avec le risque de perdre son meilleur buteur gratuitement. Dans ce contexte, le board du Paris Saint-Germain semble clair sur sa position : soit Kylian Mbappé prolonge, soit il sera vendu au cours de mercato estival 2023. Pour tenter le tout pour le tout mais aussi clarifier la situation, le président Nasser Al-Khelaïfi devrait rencontrer le clan Mbappé demain, et plus précisément la représentante et maman du joueur, Fayza Lamari, selon MARCA. Nos confrères espagnols, une option prend de l’ampleur ces dernières heures, et c’est celle d’une prolongation de deux ou trois saisons, avec une garantie de départ dans un an. Si les clauses libératoires sont illégales en France, la direction parisienne et le clan Mbappé pourraient se mettre d’accord verbalement afin d’assurer le départ de l’attaquant dès 2024. Le contrat courant, qui inclut l’année en option supplémentaire, serait donc balayé d’un revers de main, et un nouveau bail serait proposé par le PSG à Kylian Mbappé.

De son côté, le Real Madrid sera attentif à tout cela. Si au terme de la réunion de demain, les choses sont claires et que le clan Kylian Mbappé exprime son souhait de plier bagage dès cet été, alors les Merengues bougeront. Quoi qu’il en soit, MARCA annonce que la réponse sera donnée demain : Kylian Mbappé reste ou part cet été.