Réunion entre le PSG et le FC Barcelone la semaine prochaine pour Torres

Pour renforcer son poste d’avant-centre, le PSG penserait à Ferran Torres. Une réunion doit avoir lieu la semaine prochaine entre le PSG et le FC Barcelone à son sujet.

Avec le départ de Gonçalo Ramos à l’AC Milan, le PSG est à la recherche d’un attaquant de pointe comme doublure d’Ousmane Dembélé. Depuis plusieurs semaines, le nom de Ferran Torres est avancé. En fin de contrat en juin 2027 au FC Barcelone, il ne serait pas contre une nouvelle aventure au PSG. Mais son club souhaite le conserver et même le prolonger. Des avancées pourraient intervenir la semaine prochaine.

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Ferran Torres veut rejoindre le PSG

En effet, selon les informations de Foot Mercato, le champion du monde souhaite rejoindre le PSG et a fait savoir à son entourage et à ses coéquipiers qu’il voulait s’engager avec les doubles champions d’Europe. Santi Aouna explique que des discussions sont prévues la semaine prochaine entre le PSG et le FC Barcelone afin de tenter de trouver un accord. Une information confirmée par Matteo Moretto. De son côté, Sport assure que le PSG a fait savoir à Ferran Torres qu’il lui offrirait un contrat de cinq ans avec une offre salariale supérieure à toutes les offres de prolongation que lui fera le FC Barcelone. Le quotidien sportif espagnol conclut en expliquant que la balle est désormais dans le camp du joueur. Hansi Flick, son coach chez les champions d’Espagne en titre, a été questionné sur l’avenir de l’international espagnol. « J’ai parlé avec lui pendant la Coupe du monde, mais il est actuellement en vacances et je respecte cela. Il fait partie de nos joueurs et il a montré à plusieurs reprises la saison dernière à quel point il peut être important pour nous, et c’est ce que nous voulons« , lance le coach du FC Barcelone dans des propos relayés par Foot Mercato. De son côté, Fabrizio Romano indique que le PSG reste en discussions directes avec l’entourage de Ferran Torres concernant un possible transfert cet été. Le journaliste explique que le FC Barcelone ne veut pas entendre parler d’un départ de son attaquant, sauf si ce dernier demande à quitter le Barça.

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✍️ Ferran Torres souhaite rejoindre le PSG et a fait savoir à son entourage et ses coéquipiers qu'il voulait s'engager avec le club de la capitale.



❗️Des discussions sont prévues la semaine prochaine entre le PSG et le FC Barcelone afin de tenter de trouver… pic.twitter.com/anBuN2KlUP — Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 1, 2026