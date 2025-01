Réunion programmée entre le PSG et Naples pour Kvaratskhelia

Désireux de se renforcer en attaque, le PSG veut recruter l’ailier du Napoli, Khvicha Kvaratskhelia, dès ce mercato hivernal. Les deux clubs vont se réunir la semaine prochaine pour tenter de finaliser ce dossier.

Le PSG veut frapper fort lors de ce mercato hivernal 2025. Afin d’apporter de la concurrence dans le secteur offensif, le club parisien a décidé de réactiver le dossier menant à Khvicha Kvaratskhelia (23 ans). Déjà pisté l’été dernier, l’international géorgien avait vu son coach Antonio Conte mettre son veto pour une vente. Mais quelques mois plus tard, la donne a changé et l’ailier gauche n’est plus aussi indispensable au sein des Partenopei. Un départ dès cet hiver est désormais la solution la plus envisageable. Lié jusqu’en 2027 avec la formation italienne, le numéro 77 napolitain est attiré par le projet parisien. Mais le plus important sera de trouver un terrain d’entente entre les deux clubs.

Un accord verbal déjà existant entre Naples et le PSG ?

Et selon les dernières informations de Gianluca Di Marzio, une réunion est prévue la semaine prochaine entre le Napoli et le PSG, afin de définir un accord qui a déjà été conclu verbalement. Les dirigeants parisiens seraient prêts à mettre 70-75M€ maximum pour attirer le Géorgien à Paris. L’autre alternative serait d’inclure Milan Skriniar dans les négociations dans le cadre d’un prêt avec prise en charge d’une partie du salaire. En cas de départ de Khvicha Kvaratskhelia, le Napoli a déjà quelques noms en tête pour le remplacer avec les pistes Galeno (FC Porto) et Lorenzo Pellegrini (AS Roma) alors que les options Federico Chiesa (Liverpool) et Edon Zhegrova (LOSC) se compliquent.

À noter également que Khvicha Kvaratskhelia ne participera pas au match du Napoli face à l’Hellas Verone ce dimanche (20h45). En effet, l’attaquant souffrirait d’une fatigue musculaire, d’après plusieurs sources en Italie. Une blessure diplomatique en vue d’un futur transfert ? D’après Il Roma, « le PSG veut le joueur rapidement et il y a le sentiment que l’affaire pourrait être conclue dans les plus brefs délais. Le faire jouer signifierait le mettre en danger de blessure et donc aucun risque ne sera pris », rapporte le quotidien napolitain.