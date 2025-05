Rêve de 21 minutes, Pavard… La revue de presse italienne à J-7 de la finale de LdC

Hier soir, l’Inter Milan devait s’imposer et espérer un faux pas pour s’offrir le titre de champion d’Italie. Cela n’a pas été le cas, Naples s’offrant Cagliari pour remporter sa quatrième Serie A.

Avant d’affronter le PSG en finale de la Ligue des champions, l’Inter Milan jouait son dernier match de la saison en Serie A. Deuxième à un point de Naples, le club milanais croyait en ses chances de sacre. Mais le Napoli n’a pas tremblé face à Cagliari (2-0) et s’est donc offert sa quatrième Serie A de son histoire. De son côté, l’Inter, avec une équipe fortement remaniée, avait fait sa part du marché sur la pelouse de Côme (0-2). Pour la Gazzetta dello Sport, l’Inter Milan a remporté une victoire inutile. Le quotidien sportif italien explique que les Nerazzurri y ont cru pendant 21 minutes, entre l’ouverture du score de De Vrij (20e) et celle de Mctominay pour Naples (41e). Quelle peut être la profondeur de la déception ?, se demande la Gazzetta. À en juger par les expressions de Calhanoglu et de ses camarades, une réponse vient automatiquement. Elle est forte, très forte. S’il avait fait tourner, Simone Inzaghi a tout de même donné 30 minutes de temps de jeu à certains joueurs qui devraient être titulaires contre le PSG dans une semaine (Dumfries, Barella, Acerbi) alors que Lautaro Martínez, revenu de blessure, est resté sur le banc et qu’il n’aura plus joué depuis le 6 mai et la demi-finale retour de la Ligue des champions contre le FC Barcelone. La Champions League, le dernier objectif de l’Inter Milan, qui a rêvé du triplé, puis du doublé après sa défaite en Coupe d’Italie en demi-finale contre l’AC Milan, en passant par la « seule » Ligue des champions. En Italie, le miracle de Cagliari aurait été nécessaire à Naples, en Europe, il faudra celui de l’Inter à Munich. Mais ils l’ont déjà fait il y a un mois et demi, conclut la Gazzetta dello Sport.

A voir aussi : LdC – Davide Frattesi : « La force du PSG ? C’est l’équipe entière ! »

De son côté, Le Corriere dello Sport évoque la nouvelle mission de l’Inter Milan après la perte de la Serie A au profit de Naples, la finale de la Ligue des champions contre le PSG dans une semaine. Après leur victoire contre Côme, les joueurs de l’Inter Milan se sont vus accorder deux jours de repos, indique le quotidien sportif. Laissés au repos pour cette dernière rencontre de Serie A par précaution, Benjamin Pavard et Piotr Zielinski devraient faire leur retour à l’entraînement collectif. Les deux joueurs postulent pour une place dans le groupe pour affronter le PSG, alors que l’international espère même être titulaire. Les Intéristes vont retrouver l’Allianz Arena samedi, là où ils avaient éliminé le Bayern Munich en quart de finale de la Ligue des champions, qui restait sur 17 matches sans défaites à domicile. L’Inter voudra aussi oublier sa dernière finale de Ligue des champions, perdue contre Manchester City en 2023. « Le parcours nerazzurri a certifié le statut de grand européen. Les Français, évidemment, le sont depuis des années maintenant. Mais la capacité de la troupe d’Inzaghi à élever la barre est désormais bien fondée. Seulement cette fois, il ne suffira pas de tenir la comparaison », conclut le Corriere dello Sport.