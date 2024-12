Revue de prese PSG : mercato, équipe type monde…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 31 décembre 2024. Le PSG va guetter les bonnes affaires lors du mercato, un Parisien présélectionné pour l’équipe-type monde au poste de défenseur central…

Dans son édition du jour, Le Parisien évoque le mercato à venir du PSG. « Vendre pour acheter. Telle sera officiellement la feuille de route du PSG en ce mois de janvier et d’ouverture du mercato », avance le quotidien francilien. Et deux joueurs sont invités au départ, Milan Skriniar et Randal Kolo Muani. Le Parisien indique qu’un troisième nom pourrait s’ajouter à cette liste, Marco Asensio, lui qui ne joue plus depuis plusieurs semaines et qui avait même été écarté du déplacement à Lens en Coupe de France lors du dernier match de l’année 2024 du PSG. « Luis Enrique le répète à l’envi : il est plus que satisfait de sa troupe. C’est à la fois vrai, mais également un élément de langage. » Les retours de blessure de Gonçalo Ramos et Lucas Hernandez apportent désormais davantage de concurrence et de solutions au coach espagnol, souligne Le Parisien. « Refusant de céder à la panique alors que les résultats en Ligue des champions n’ont pas été à la hauteur jusqu’à maintenant, les dirigeants parisiens ont toujours avancé en privé que les retours de ces deux hommes allaient bonifier l’équipe. Et ils se servaient également de cet argument pour expliquer leur refus de recruter à tout prix. » Blessé alors que le mercato d’été était loin d’être fermé, Paris est resté calme, arrimé à son idée d’attendre le Portugais. Le quotidien francilien indique que la piste menant à Ademola Lookman, n’a jamais existé. « En cas de départs de Milan Skriniar, fortement souhaité par les deux Luis, Enrique et Campos, le conseiller à la présidence, et de Randal Kolo Muani, le staff technique espère faire souffler plus souvent Marquinhos et le mettre davantage en concurrence », avance le quotidien francilien. En attaque, la quête d’un élément technique, jouant dans les petits espaces, habile dos au but, sera privilégiée, lance Le Parisien. Ce dernier conclut en expliquant que Luis Campos pourrait relancer la piste menant à Dusan Vlahovic. Le conseiller sportif souhaitait en effet recruter l’international serbe de la Juventus Turin il y a deux ans.

De son côté, L’Equipe poursuit ses présélections pour « l’équipe-type monde » de l’année 2024. Et ce mardi, place aux défenseurs centraux. Un joueur du PSG a été présélectionné par la rédaction du quotidien sportif. Il s’agit du capitaine, Marquinhos.