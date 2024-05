Revue de presse : Bradley Barcola, Jocelyn Prêcheur…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 17 mai 2024. Convoqué pour l’Euro, Bradley Barcola aura un rôle à jouer, Jocelyn Prêcheur qui arrive à se faire un nom…

Dans son édition du jour, l’Equipe évoque la présence de Bradley Barcola dans la liste de Didier Deschamps pour l’Euro 2024. Le quotidien sportif explique que le joueur du PSG n’a pas été appelé par le sélectionneur français pour faire le nombre. « Il peut jouer un rôle avec les Bleus durant la compétition. » L’Equipe explique que la présence de Bradley Barcola dans la liste est due à plusieurs facteurs. L’élargissement de la liste de 23 à 25 mais aussi la blessure de Kingsley Coman. Mais le numéro 29 du PSG a aussi pour lui une polyvalence intéressante. Il est capable d’évoluer des deux côtés de l’attaque et même dans l’axe, avance l’Equipe. « Luis Enrique, son entraîneur, l’a toujours cité parmi les prétendants à ce poste. » C’est un avantage considérable car c’est aussi une faille détectée par Deschamps dans son groupe ces dernières années. Le sélectionneur a toujours recherché des joueurs capables de faire des différences en sortant du banc. Barcola a prouvé avec le PSG qu’il savait se mettre dans le rythme d’un match en quelques minutes.

Le Parisien évoque aussi la présence de Bradley Barcola dans la liste de Didier Deschamps pour l’Euro. Le quotidien francilien estime que le jeune milieu offensif (21 ans) s’est hissé au rang de révélation de la saison de Ligue 1 et de la Ligue des champions avec le PSG. « L’ancien Lyonnais, moqué à son départ de l’OL en août dernier sous prétexte qu’il aurait préféré l’argent au football, tient là une revanche éclatante sur les rageux des réseaux sociaux. » Le sélectionneur des Bleus a salué le fait que Bradley Barcola « a cette capacité à créer des différences et marquer des buts », expliquant même qu’il pensait déjà au numéro 29 du PSG pour le rassemblement de mars.

Le Parisien fait également un focus sur Jocelyn Prêcheur, l’entraîneur des Féminines du PSG qui affrontent Lyon ce soir en finale du championnat de France. « Ce vendredi soir, en finale du Championnat de France face à Lyon, Jocelyn Prêcheur a l’occasion d’écrire la plus belle page de l’histoire : après la quatrième Coupe de France glanée début mai, il peut y ajouter un deuxième titre en D1 Arkema, à la faveur de playoffs dont il n’est pas partisan », avance le quotidien francilien. Sa carrière d’entraîneur a décollé en Chine, à Nankin. « À la tête des féminines de Jiangsu, le père laisse la place au fils après un an sur le banc. « J’ai réussi à m’y adapter », retient Jocelyn Prêcheur, qui y restera quatre saisons. » Rebelote du côté du PSG, où il a succédé à son père en septembre dernier. A force de travail et aidé après deux mois par l’arrivée de Shirley Cruz à ses côtés, Jocelyn Prêcheur convainc, lance Le Parisien. « En négociations pour une prolongation avec sa direction, il ne souhaite pas s’épancher sur ce thème mais il le clame haut et fort : son projet pour le PSG peut être payant. Il l’est même déjà », conclut le quotidien francilien.