Revue de presse : défis, reprise, équipe de l’année monde…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 2 janvier 2025. Les grands défis qui attendent le PSG en 2025, le PSG qui reprend le chemin de l’entraînement, un milieu de terrain du PSG présélectionné pour entrer dans l’équipe monde 2024…

Dans son édition du jour, Le Parisien évoque les cinq grands défis du PSG pour l’année 2025. Le premier, survivre en Ligue des champions. Actuellement premier non-qualifié, le club de la capitale a deux matches, contre Manchester City, le 22, et Stuttgart, le 29, pour se qualifier pour les barrages. « Trois points devraient suffire, mais s’il veut en prendre six, il prendrait une meilleure option pour le barrage suivant. Plus il grimpe de places, plus il s’expose à un meilleur tirage. » Deuxième défi, terminer la saison de Ligue 1 invaincu. Leader du championnat, le club de la capitale semble avoir une marge assez importante sur ses adversaires. « Si l’idée de rester invaincu ne trotte pas dans la tête de Luis Enrique, qui a avoué en conférence de presse ne pas avoir réfléchi à la question, elle peut devenir un moteur interne pour maintenir la compétitivité. Un défi pour le PSG et un challenge pour ses adversaires, histoire de rendre cette seconde partie du championnat intéressante. » Le troisième défi sera de conserver la Coupe de France. À Paris, il faut un doublé domestique, au minimum, pour embellir la saison. Et comme ce n’est pas si fréquent, le réaliser le rend encore plus dur, lance le quotidien francilien. Le quatrième, la découverte de la Coupe du monde des clubs. Il faudra voir dans quel état et avec quels titres le PSG débarquera. L’intérêt ne sera pas le même selon qu’il aura été éliminé tôt en Ligue des champions ou au contraire s’il a réussi une nouvelle épopée. Sa motivation et ses jambes conditionneront son parcours américain, indique Le Parisien. Enfin, cinquième et dernier défi, le choix du site du futur stade. « Le PSG veut être propriétaire de son enceinte et attendre les élections municipales de 2026 pour espérer négocier un achat du Parc des Princes avec le nouvel édile n’a aucun sens, selon Nasser al-Khelaïfi. » Différents cabinets travaillent sur le projet et le président du PSG est subjugué par le potentiel des maquettes qui lui ont été présentées, avec un joyau ultramoderne, modulable, d’une capacité variant de 50 000 à 90 000 places, avance Le Parisien. « Pour ce projet pharaonique qui coûtera plus d’un milliard d’euros, tout va se jouer dans les prochains mois. Les dirigeants vont devoir rapidement choisir le site. Tous ne sont pas connus mais, à ce jour, aucun ne remplit tous les critères définis par le club », conclut Le Parisien.

De son côté, L’Equipe évoque le retour à l’entraînement du PSG prévu ce matin au Campus de Poissy. Lors de cette séance, Luis Enrique devrait pouvoir compter sur un groupe au complet, avance le quotidien sportif. Ce dernier indique que cette date de retour à l’entraînement a été choisie pour permettre aux joueurs étranger souhaitant partir fêter le réveillon du Nouvel An d’être de retour pour la reprise. « Les joueurs susceptibles de pouvoir quitter le PSG cet hiver (Kolo Muani, Skriniar) sont également conviés, sauf en cas de départ imminent qui n’était pas la tendance ces dernières heures. » L’Equipe indique qu’en ce début d’année 2025, l’infirmerie du PSG est vide. Absent des terrains depuis presque deux ans, Presnel Kimpembe est opérationnel, mais la question est plus de le remettre peu à peu dans le rythme après une aussi longue convalescence, avance le quotidien sportif. Victime d’une grosse semelle sur le visage contre Monaco, Gianluigi Donnarumma va bien, même s’il a encore des traces du choc, indique L’Equipe. « Reste à savoir si Luis Enrique entend le relancer ou s’il poursuivra avec Matvey Safonov. » Après l’entraînement matinal, le PSG s’envolera pour le Qatar dans l’après-midi. Demain, ils s’entraîneront sur les installations du complexe sportif Aspire avant l’entraînement de veille de match sur la pelouse du stade 974, théâtre du Trophée des champions qui l’opposera à l’AS Monaco.

L’Equipe poursuit également avec sa liste de joueurs présélectionnés pour entrer dans son équipe monde de l’année 2024. Ce jeudi, ce sont les milieux défensifs et relayeurs qui sont dévoilés. Et un seul joueur du PSG est concerné, Vitinha.

Les milieux défensifs et relayeurs préselectionnés : Robert Andrich (Bayer Leverkusen), Nicolo Barella (Inter Milan), Eduardo Camavinga (Real Madrid), Hasan Calhanoglu (Inter Milan), Rodrigo de Paul (Atletico de Madrid), Enzo Fernandez (Chelsea), Rayan Gravenberch (Liverpool), Ilkay Gundogan (Barcelone/ Manchester City), Joshua Kimmich (Bayern Munich), Toni Kroos (Real Madrid), Pierre Lees-Melou (Brest), Alexis Mac Allister (Liverpool), Lucas Modric (Real Madrid), Pedri (Barcelone), Declan Rice (Arsenal), Rodri (Manchester City), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Federico Valverde (Real Madrid), Vitinha (PSG), Granit Xhaka (Bayern Leverkusen)