Revue de presse : Désiré Doué, solidarité…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 19 novembre 2024. Désiré Doué et son début de saison mitigé, le PSG qui vient en aide aux étudiants en précarité…

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque Désiré Doué. Recruté cet été par le PSG au Stade Rennais, le jeune joueur doit encore y trouver sa place. C’est également le cas en équipe de France Espoirs. « Titulaire trois fois lors des douze matches du PSG cette saison, il ne joue pas beaucoup. Parce que la concurrence y est terrible et il s’en doutait. Parce qu’il s’est un peu blessé à la cheville à Reims en septembre et que ce genre de contretemps se paie plus cher à Paris qu’ailleurs. Et parce qu’il n’est pas toujours évident de suivre la logique de Luis Enrique« , avance le quotidien sportif. L’été dernier, le coach espagnol, le considérant comme un grand joueur d’avenir, l’a voulu. L’Equipe explique que le technicien du PSG lui avait promis qu’il jouerait partout, en 8 en 10, à gauche, à droite « mais qu’il jouerait parce qu’un bon joueur, ça joue. » Dans la construction de la saison et de la répartition des rôles, Doué était en effet parti pour être la doublure de Bradley Barcola, selon Luis Enrique, indique L’Equipe. « On dit le jeune homme déçu et frustré par la tournure des évènements. Mais la route est longue et ses dirigeants n’ont aucune inquiétude à son sujet, persuadé qu’il va y arriver. C’est une question de temps, de déclic. »

De son côté, Le Parisien revient sur l’organisation par le PSG de la plus grande cantine solidaire de France pour les étudiants en précarité samedi dernier au Parc des Princes. 2500 étudiants étaient attendus pour récupérer des vêtements, deux pièces par personne, et dix kilos de denrées alimentaires, fraîches pour la plupart, indique le quotidien francilien. « La fondation du Paris Saint-Germain a collaboré avec Linkee, pour l’alimentaire, et Dressed, qui gère la partie vestimentaire, afin de mettre sur pied la plus grande distribution jamais organisée en France pour les étudiants. C’est la neuvième édition en trois ans de cette cantine solidaire du club, qui reçoit habituellement 350 étudiants et a dû voir plus grand. » Tout au long du parcours, plus de 200 bénévoles s’affairent pour assurer la logistique imposante de cet événement. Infiltrés parmi les blouses bleues des bénévoles, des survêtements du PSG reconnaissables de loin. De nombreux jeunes du centre de formation ont été mobilisés, mais aussi quatre sportifs issus des sections professionnelles : Gonçalo Ramos, l’attaquant portugais, a passé une partie de la matinée les mains dans le cambouis, suivi dans l’après-midi par la footballeuse Griedge Mbock, le handballeur néerlandais Luc Steins et le judoka Alexis Mathieu, conclut Le Parisien.