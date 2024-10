Revue de presse : Enrique, Kimpembe, Moscardo…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 18 octobre 2024. Luis Enrique va prolonger son contrat jusqu’en juin 2027, Presnel Kimpembe ne veut pas précipiter son retour, le difficile début de saison de Gabriel Moscardo à Reims…

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque la future prolongation de contrat de Luis Enrique avec le PSG jusqu’en juin 2027. « Les deux parties étaient d’accord depuis des semaines sur le principe de poursuivre l’aventure ensemble, c’est désormais chose faite. Du côté de l’état-major parisien, la réflexion pour étirer le contrat de l’ex-coach du Barça est née dès le printemps, avant même la conclusion d’un premier exercice auréolé du doublé Coupe-Championnat et d’une demi-finale de Ligue des champions. » Le quotidien sportif explique qu’aux yeux des dirigeants, Luis Enrique incarne la personne idoine – par son pedigree, ses convictions, son énergie, son sérieux – pour mener à bien le nouveau projet parisien. Sa communication récente, cassante et autoritaire, à l’image de l’échange avec une journaliste de Canal+ au soir de la défaite sur la pelouse d’Arsenal (0-2), n’a pas manqué de froisser à certains étages du club. Pas de quoi remettre en cause, toutefois, le renouvellement de leurs vœux. « C’est simple, aucun entraîneur du PSG sous l’ère qatarienne, commencée en 2011, n’a bénéficié d’autant de pouvoir et de liberté d’action que lui. » L’Equipe indique que la grande interrogation, la seule à vrai dire, était de savoir s’il pourrait se laisser tenter par un autre challenge. En discussion avec deux clubs de Premier League juste avant sa venue à Paris, il n’est pas disposé à aller n’importe où. Un des rares défis qui pourraient le tenter serait de retrouver l’équipe d’Espagne. « À Paris, Luis Enrique estime n’avoir pas encore terminé la mission pour laquelle il est venu. Il dit profiter d’un environnement et de conditions de travail optimaux », conclut L’Equipe.

De son côté, Le Parisien évoque aussi la prolongation de contrat de Luis Enrique avec le PSG. Le quotidien francilien indique que si le coach espagnol a paraphé sa prolongation de contrat, ni la durée d’extension ni le timing de communication n’ont encore filtré, une prolongation de contrat de deux ans est fortement évoquée. « Avec Luis Campos, le conseiller sportif de la présidence lui aussi en passe de prolonger – il dispose d’une proposition encore à l’étude -, le coach espagnol forme un duo complémentaire. Les deux têtes pensantes sportives du club ne sont pas d’accord sur tout mais partagent une vision globale commune et parviennent à travailler ensemble sur la durée. » Le quotidien francilien explique qu’à Paris, Luis Enrique est sans doute le premier entraîneur à jouir d’une réelle liberté, d’action et de parole, pour l’instant suivi dans toutes ses décisions par sa hiérarchie. « Reste qu’en prolongeant son coach, le PSG a voulu sécuriser le contrat d’un technicien qui conserve une cote élevée en Europe. […] Luis Enrique voulait s’inscrire dans la durée, le PSG tenait absolument à le garder. Le mariage continue pour au moins deux ans de plus », conclut Le Parisien.

L’Equipe évoque aussi la situation de Presnel Kimpembe, qui n’a plus joué depuis le 26 février 2023. « Si le délai de son retour à la compétition n’est pas encore connu officiellement – d’ici la fin de l’année civile apparaît comme un objectif raisonnable – le joueur prend part, comme hier, aux séances avec ses coéquipiers tout en suivant en parallèle un programme aménagé afin d’éviter toute rechute », indique le quotidien sportif. Le numéro 3 du PSG ne veut pas se précipiter et connaître un nouveau contretemps. « En privé, il se dit se sentir bien et affiche son état d’esprit conquérant, celui qui lui a permis de réaliser la carrière qui est la sienne. » Même s’il n’a pas joué depuis plus d’un an et demi, Presko conserve un rôle majeur dans le vestiaire du PSG, lui qui a été une nouvelle fois désigné dans les vice-capitaines du club de la capitale, rappelle L’Equipe. « S’il se croit toujours capable de retrouver une place de titulaire dans la défense de son club formateur, et donc de doubler Willian Pacho qui constitue la paire titulaire depuis le début de la saison avec Marquinhos, Kimpembe sait que c’est son absence des communiqués médicaux de son club qui signifiera réellement son retour. Cette bonne nouvelle pourrait ne plus tarder », conclut L’Equipe.

Le Parisien fait également un point sur Gabriel Moscardo. Revenu au PSG cet été après un prêt aux Corinthians, son club formateur, le milieu de terrain brésilien (19 ans) a été prêté sans option d’achat au Stade de Reims afin d’emmagasiner du temps de jeu et de l’expérience. Mais pour l’instant, il n’a pas joué une minute avec le club champenois. Sur le banc pour le match contre Marseille le 25 août dernier, il enchaîne depuis les pépins physiques. « Une blessure à l’adducteur puis une autre au niveau de l’aine ont contrarié son adaptation dans une équipe qui tourne à plein régime en ce moment », avance Le Parisien. Son retour dans le groupe de Reims est proche. Si ce n’est pas ce week-end, ce sera la semaine prochaine, indique le quotidien francilien. « Dans l’encadrement du Stade de Reims, on a découvert un garçon charmant et travailleur dont on est convaincu qu’il finira par aider l’équipe. » Le Parisien indique que le PSG garde un œil sur lui. Si les deux staffs médicaux sont en contact permanent, Luis Campos échange régulièrement avec Gabriel Moscardo, assure Le Parisien. « S’il n’a pas réussi à convaincre Luis Enrique de lui donner sa chance cet été, Moscardo ne le vit pas comme un échec non plus. » Après avoir discuté les yeux dans les yeux avec le coach du PSG, il s’est vite fait à l’idée d’un prêt en Ligue 1 serait l’option la plus judicieuse pour son éclosion et la découverte d’un championnat réputé plus physique et tactique que celui du Brésil, conclut le quotidien francilien.