Revue de presse : inquiétude, Khvicha Kvaratskhelia…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 17 janvier 2025. Faut-il s’inquiéter pour le PSG avant City ?, dénouement attendu ce vendredi pour Khvicha Kvaratskhelia…

Dans son édition du jour, L’Equipe se penche sur les cinq derniers jours avant l’affrontement entre le PSG et Manchester City en Ligue des champions. Le quotidien sportif se demande s’il faut s’inquiéter pour le club de la capitale avant ce choc. « Au sortir du mi-stage à Doha, ponctué par une victoire lors du Trophée des champions contre Monaco (1-0), le staff et les dirigeants parisiens se félicitaient, en privé, de l’impression qui se dégageait de ce groupe. Un effectif uni, confiant et le regard vers les nombreuses échéances de janvier. » Ces derniers jours n’ont pas balayé les certitudes de cette équipe encore invaincue en Ligue 1. Mais le succès étriqué face à l’ASSE, accompagné des mêmes maux – manque d’efficacité – et la soirée ratée face à Espaly (N3, 4-2) nourrissent les débats, lance L’Equipe. Ce dernier avance trois raisons de s’inquiéter et trois de ne pas s’inquiéter. La première raison de s’inquiéter pour le quotidien sportif, les dynamiques individuelles. « Quels joueurs affichent, en ce début d’année, un niveau individuel satisfaisant et nourri par une dynamique ? Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi. Et puis ? » Joao Neves a moins d’influence qu’à l’automne. Vitinha n’a toujours pas retrouvé son niveau de l’an dernier. Nuno Mendes alterne le bon et le moins bon. Gonçalo Ramos, intéressant fin 2024, vient d’aligner deux titularisations préoccupantes. Le symbole de cette inquiétude reste Bradley Barcola, lance le quotidien sportif.

La deuxième raison de s’inquiéter pour le PSG selon L’Equipe, est le manque d’efficacité. Il faut de très nombreuses occasions au PSG avant de faire trembler les filets. Il y a aussi le fait que le leader de Ligue 1 n’a pas trouvé durablement d’autres formes d’efficacité. Notamment sur coups de pied arrêtés. « Le PSG n’incarne pas aujourd’hui une menace régulière dans cet exercice, essentiel au très haut niveau. » Le dernier point qui pourrait faire que l’on s’inquiète pour le PSG, le poste de gardien de but. « La gestion des gardiens et la mise en concurrence de Gianluigi Donnarumma et Matvey Safonov n’a pas eu l’effet escompté. (…) Aucun des deux gardiens n’a montré, sur la durée, qu’il pouvait apparaître comme une plus-value majeure à très haut niveau cette saison. » L’Equipe estime que la bonne forme d’Ousmane Dembélé peut permettre de ne pas s’inquiéter pour le PSG. « Il y a quelque chose de forcément dangereux à faire dépendre son avenir européen de l’efficacité d’Ousmane Dembélé. Mais ces dernières semaines, l’ex-Barcelonais a montré qu’il avait passé un cap dans ce domaine. Six buts sur ses cinq derniers matches. (…) L’enjeu est désormais de le mettre dans les meilleures conditions d’expression face à City. En position axiale comme lors de certains grands rendez-vous récents ? Cela aurait du sens. » Autre argument pour le fait de ne pas s’inquiéter, les joueurs se sont « réservés » pour le match contre City. Dans le groupe, ce rendez-vous est un sujet régulier. Au point d’expliquer le manque d’entrain perçu face à Espaly ? En partie, lance le quotidien sportif. Enfin, il a la fiabilité défensive affichée par le PSG cette saison. La paire Marquinhos-Pacho reste un des points forts de cet exercice 2024-2025. « Sur les côtés, Hakimi est sans doute le meilleur latéral droit du monde actuellement. À gauche, Nuno Mendes a encore des carences évidentes dans sa gestion défensive, mais les consignes plus permissives de Luis Enrique lui ont fait du bien », conclut L’Equipe.

De son côté, Le Parisien évoque Khvicha Kvaratskhelia. Le quotidien francilien explique que la journée de ce vendredi s’annonce décisive. « Ce vendredi, il doit officiellement s’engager avec le PSG après avoir passé sa visite médicale. C’est en tout cas ce que le Géorgien a prévu, un agenda que Paris s’est refusé à commenter, laissant le flou sur les conditions de son arrivée dans la capitale française. » L’international géorgien, qui a choisi de porter le numéro 7 avec le PSG, ne sera pas qualifié pour disputer le match contre Lens demain après-midi ni celui contre Manchester City. Il pourrait faire ses premiers pas sous le maillot des Rouge & Bleu le 25 janvier prochain avec le match contre Reims, au Parc des Princes. Il faudra que Khvicha Kvaratskhelia se remette dans le rythme, lui qui n’a plus joué depuis le 29 décembre.

A voir aussi : Khvicha Kvaratskhelia officialise son départ de Naples

Le quotidien francilien a également donné la parole à plusieurs acteurs du monde du football sur Khvicha Kvaratskhelia, future recrue du PSG. Fabien Bossuet, le préparateur physique de la Géorgie, explique : « C’est un talentueux. Il est dans le haut du panier. (…)Kvara est un instinctif. Il faut juste kiffer, le regarder. Avec son côté dribbleur, il a décuplé encore davantage sa sensibilité au niveau de la compréhension du jeu. » Adrien Thomasson, milieu de terrain du RC Lens est dithyrambique sur l’international géorgien. « Il est particulier car il a beaucoup de personnalité avec le ballon. Comme Dembélé, il n’a pas peur de rater. Il peut perdre 9 ou 10 duels consécutifs et insister, revenir provoquer son adversaire, voire tenter un tir. Ça dénote aussi d’une très grande confiance en ses moyens. Il a aussi des aptitudes physiques incroyables. Il va vite, il est adroit, puissant. Il réunit tout l’éventail d’un ailier et plus largement d’un joueur offensif moderne. » Olivier Giroud est aussi sous le charme. « Il est assez imprévisible, très fort en un contre un avec cette facilité à éliminer, mais également altruiste. Il me plaît bien et va apporter au PSG par son aptitude à faire marquer et à se montrer, lui-même, décisif. »