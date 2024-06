Revue de presse : Kolo Muani, Zaïre-Emery, Chawinga…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 18 juin 2024. Randal Kolo Muani, une des solutions de Deschamps pour pallier l’absence de Mbappé, Tabitha Chawinga vers Lyon, quel rôle pour Warren Zaïre-Emery chez les Bleus…

Victime d’une fracture du nez contre l’Autriche, Kylian Mbappé ne devrait pas pouvoir jouer contre les Pays-Bas voire contre la Pologne avec l’équipe de France. Dans son édition du jour, l’Equipe se demande qui pourra suppléer l’ancien numéro 7 du PSG lors de ces deux matches. Trois possibilités semblent se dégager, Olivier Giroud, Marcus Thuram ou Randal Kolo Muani. « La solution qui paraissait à la fois logique et naturelle désignait Olivier Giroud comme prochain avant-centre de l’équipe de France lors de cet Euro. Mais sa douleur aux adducteurs pourrait contrarier ce projet », avance le quotidien sportif. En ce qui concerne le joueur du PSG, Didier Deschamps l’a fait jouer à ce poste à trois reprises depuis la fin de la Coupe du monde. La dernière fois, contre les Pays-Bas, le 13 octobre dernier. Mais cette rencontre avait semblé achever de convaincre le sélectionneur que ce n’était pas la meilleure place du joueur du PSG. Il le préfère sur un côté, et plutôt à droite même, lance l’Equipe. « Huit mois après sa dernière titularisation comme neuf en Bleus, Kolo Muani pourrait-il cependant refaire une pige dans ce rôle ? Le sujet pourrait être à l’étude. Surtout si Giroud devait renoncer », conclut le quotidien sportif.

L’Equipe évoque aussi la recomposition du milieu de terrain de l’équipe de France avec les grosses prestations de N’Golo Kanté, qui ont rabattu les cartes dans ce secteur. Avec l’absence d’Aurélien Tchouaméni, blessé avec le Real Madrid et qui devrait revenir dans les prochains jours, Warren Zaïre-Emery, auteur d’une bonne saison sous le maillot du PSG, même si la deuxième partie de saison a été plus délicate, aurait pu prétendre à avoir du temps de jeu lors du début de l’Euro. Mais la grande forme de N’Golo Kanté a poussé le titi du PSG sur le banc. Le quotidien sportif explique que la hiérarchie du milieu de terrain de la France, indépendamment du cas Tchouaméni, derrière le trio Kanté-Rabiot-Griezmann semble assez claire. Eduardo Camavinga et Youssouf Fofana apparaissent comme les premières options. Warren Zaïre-Emery apparaît comme un joueur de complément, selon l’Equipe. Le numéro 33 du PSG, qui n’avait pas participé à la deuxième partie de la mise en place de veille de match dimanche, en vrai compétiteur, a laissé filtrer parfois, en interne, une forme de frustration ces derniers jours.

L’Equipe évoque aussi l’avenir de Tabitha Chawinga. Prêtée la saison dernière chez les Féminines du PSG par le club chinois de Wuhan, avec qui elle est encore sous contrat jusqu’en décembre, elle ne devrait pas faire une deuxième saison sous le maillot des Rouge & Bleu. Auteur de 33 buts en 36 matches toutes compétitions confondues avec le PSG la saison dernière, des discussions pour une prolongation de son aventure à Paris avaient été entamées. Finalement, c’est Lyon qui devrait s’offrir les services de la meilleure joueuse de la saison de D1 Arkema. Un connaisseur du dossier a fait savoir à l’Equipe que l’arrivée de la Malawite (28 ans) à Lyon était faite à 99%.

De son côté, Le Parisien se demande aussi qui pourrait remplacer Kylian Mbappé contre les Pays-Bas. Comme l’Equipe, le quotidien francilien évoque les noms de Marcus Thuram ou Olivier Giroud. Mais il évoque aussi la possibilité de voir Bradley Barcola jouer contre les Pays-Bas. Le numéro 29 du PSG ne semblait pas promis à beaucoup de temps de jeu dans un secteur où la concurrence est rude. « Jeune homme pressé, avec lui, tout va vite, très vite même », avance Le Parisien. L’imaginer chahuter un peu la prétendue hiérarchie n’est donc pas totalement à proscrire, même si son inexpérience en équipe de France joue en sa défaveur, conclut le quotidien francilien.