Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 11 août 2021: Un homme fait la Une de tous les médias, Lionel Messi, l’incroyable recrue parisienne, futur n°30, le numéro de ses débuts.

“Messi, c’est Paris“, écrit l’AFP. “La superstar argentine a reçu hier un accueil royal à Paris, au cours de sa première journée de joueur du PSG, qu’il emmène dans une nouvelle dimension sportive et économique. La «Pulga» s’est engagée jusqu’en 2023, avec une année supplémentaire en option. L’annonce officielle de son arrivée, dans la soirée, a été le clou d’une journée historique pour son nouveau club.”

“Il est quelque part réconfortant qu’un événement aussi insignifiant nous détourne d’une actualité tellement déprimante et suscite ainsi le bonheur des foules. Lionel Messi, sa femme et ses enfants ont atterri à Paris hier vers 16 heures dans une ambiance de kermesse très éloignée des gestes barrières. À part la reine d’Angleterre, qui pourrait provoquer un tel cirque?”, peut-on lire dans la Charente Libre.

Le Parisien du jour titre : Messi c’est Paris ! et propose 5 pages sur le sujet. Le quotidien est clair, “pour le football français, l’arrivée du meilleur joueur du monde, présenté parfois comme le meilleur de tous les temps, est un bonheur, une chance, une aubaine qu’aucune zone d’ombre ne couvre. Il n’y a aucun loup, aucun vice de forme, l’Argentin reste au sommet de son art. La Ligue 1 va récupérer le plus grand joueur de son histoire .” Le journal local est séduit par l’arrivée de la Pulga et explique que “quand on aime le football et que l’on vit en France, même si Barcelone n’était pas si loin, la possibilité de voir le plus grand joueur des quinze dernières années confortablement installé au Parc des Princes ne se refuse pas. Une expérience qui va pouvoir se vivre aussi dans dix-neuf autres stades de L1, prêts à craquer.” Lorsque le PSG, vit des moments difficiles, “la réponse est proportionnelle au drame subi. Après la remontada, Paris a recruté Neymar et, après plus d’un an de huis clos et une pandémie qui creuse des trous abyssaux, il dégaine Leo Messi, après Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma.”

L’Argentin a été accueilli “sous les ‘Messi ! Messi !’ et les hurlements d’enthousiasme que le sextuple Ballon d’or a été fêté, aussi bien devant le Parc des Princes où il s’est présenté à 19h45 après une séance photo sur la pelouse, que devant son hôtel, le Royal Monceau, près des Champs-Élysées où il est arrivé un quart d’heure plus tard.” Le média nous fait aussi un récapitulatif de son passage au Bourget assez fou, que nous vous avons fait vivre sur Canal-Supporters. “Les 300 supporters massés derrière les barrières depuis plusieurs heures cherchaient à déceler le moindre indice en provenance des pistes. Mais, soudain, des cris puis une clameur s’étaient élevés. À la surprise générale, Lionel Messi venait d’apparaître à l’une des fenêtres du hall d’arrivée. L’Argentin allait offrir trente secondes souriantes aux fans qui n’en demandaient pas tant” indique Le Parisien.

“Quatre jours et demi pour l’une des signatures les plus retentissantes de l’histoire”, c’est ainsi que le journal L’Équipe est revenu sur l’opération de Lionel Messi, sextuple ballon d’or et désormais parisien. On trouve 10 pages sur l’événement. Pour une durée de deux saisons (plus une en option), le génie argentin signe à Paris avec à la clé une rémunération comprise entre 37 et 40 millions d’euros. Messi “voulait rejoindre la capitale”, son entourage avait pris le soin de prendre contact avec les dirigeants parisiens à la suite de l’échec retentissant de sa prolongation au FC Barcelone. Entre une “excitation ambiante” de tous les organes du club et des “dirigeants sereins” tout au long des négociations, l’issue du dossier n’a jamais semblé échapper au club parisien. Le journal revient ensuite sur la présentation du joueur au Parc des Princes (aujourd’hui à 11h), le président Al-Khelaifi compte y clarifier ses positions notamment dans le cadre du dossier Mbappé, car le génie français ne partira pas. “Paris entend construire son équipe de rêve, les rêves ont un prix et il n’est pas question qu’un «monstre» en chasse un autre” ; “Le PSG dans sa version 2021-2022 sera donc bien celui de la MNM’s (Messi-Neymar-Mbappé).”

Toujours selon L’Équipe, avec cet été, et plus que jamais avec la signature de Messi, “Paris a définitivement changé d’ère. Le club de la capitale connaît désormais celle où ce sont les joueurs de très haut niveau qui veulent le rejoindre.”

Le quotidien sportif fait aussi le récit de la journée de Lionel Messi qui commence à 13h00 et ses “adieux” à Barcelone, puis à 15h52 et l’explosion du Bourget dès l’arrivée de l’Argentin. Avec “un salut de la main, telle une rock-star ou une tête couronnée. Trente secondes, un sourire et, dehors, un délire assez indescriptible” ont fait le bonheur de tous les fans sur place. Ce mardi fou se termine à 20h05 avec l’arrivée de Messi au Royal Monceau qui “fait un salut rapide avant de pénétrer dans l’établissement. Vingt minutes plus tard, il réapparaît au balcon, aux côtés d’Antonela. Un bonsoir et ça repart. À l’intérieur, des dirigeants du PSG et Mauricio Pochettino, l’entraîneur, sont chargés de l’accueil. À 22h15, le club officialise la signature sur les réseaux sociaux. La première journée parisienne de «Léo» s’achève.” Malgré les rumeurs qui ont circulé sur les réseaux sociaux, le fait que Messi joue contre Strasbourg serait “un timing impensable” selon le quotidien sportif, qui considère même que “huit jours ne seront très certainement pas suffisants” pour que l’ancien barcelonais retrouve de bonnes sensations physiques. Il faudrait donc attendre le 29 août prochain, contre Reims, pour voir Lionel Messi fouler les pelouse de Ligue 1. Par ailleurs, Sergio Ramos est “espéré” pour le match face aux Brestois.