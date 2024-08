Revue de presse : Luis Enrique, Luis Campos, Asensio…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 22 août 2024. Les trois commandements de Luis Campos en cette fin de mercato, Luis Enrique et le PSG sur la même longueur d’onde pour une prolongation, Marco Asensio en faux neuf, vraie solution pour le PSG ?…



Dans son édition du jour, l’Equipe évoque Luis Campos et ses trois commandements avant la fin du mercato. Après l’arrivée de Désiré Doué, les dirigeants du PSG entendent avant tout vendre et mettent une pression certaine sur Luis Campos, le conseiller football, pour que ce processus soit vraiment enclenché. « Pas question, par exemple, dans l’esprit des décideurs, d’engager des montants fous pour la quête – en l’état non décidée – d’un numéro 9 pour pallier l’absence de Gonçalo Ramos. » Pas dans les plans de Luis Enrique, Manuel Ugarte devrait prendre la direction de Manchester United. « Les négociations autour d’un prêt avec option d’achat obligatoire (autour d’un montant de 60 M€) se poursuivent et devraient aboutir. Mercredi soir, les positions des deux parties s’étaient particulièrement rapprochées. Le deal pourrait se finaliser dans les prochaines heures », avance le quotidien sportif. Ce dernier indique que le cas Nordi Mukiele inquiète le PSG. S’il dispose d’offres, il ne compte pas « aller partout. » Son dossier pourrait s’accélérer en toute fin de mercato. Danilo Pereira, outre le FC Porto, a des offres exotiques. Ayman Kari est aussi à vendre. « Des clubs italiens se sont notamment positionnés. L’Allemagne a toujours été un marché intéressé par le joueur. » Si Milan Skriniar était invité au départ, il ne devrait finalement pas quitter le PSG cet été. « Les dirigeants sont très conscients, désormais, qu’il y a peu d’axiaux droitiers dans l’effectif. » Le conseiller sportif du PSG devra aussi vider le loft, avec comme enjeu principal de vendre Ismaël Gharbi. « Le PSG est gourmand dans ce dossier et demande 10 M€. Alors que des clubs de Bundesliga (de seconde partie de tableau) ont fait part de leur intérêt, Braga et Strasbourg sont les deux projets les plus concrets. Le PSG a refusé une offre de prêt avec option d’achat obligatoire de 15 M€ pour le jeune milieu. » En ce qui concerne les possibles arrivées, « fidèle à sa méthodologie, le PSG entend scruter le marché jusqu’au terme du mercato. Notamment sur les postes de latéraux. »

De son côté, Le Parisien évoque l’avenir de Luis Enrique et la volonté commune de prolonger l’aventure parisienne. Encore sous contrat jusqu’en juin 2025 avec le PSG, l’entraîneur espagnol devrait prolonger son contrat durant la saison. Les négociations n’ont pas vraiment commencé entre les deux parties mais tacitement, tout le monde est d’accord pour poursuivre l’aventure et se mettre prochainement autour d’une table pour formaliser la chose, avance le quotidien francilien. Ce dernier indique que Luis Enrique se plaît énormément à Paris et au PSG, « dont il vante constamment les installations du Campus de Poissy qu’il a inaugurées. L’idée directrice actuelle — amener à maturité un groupe très jeune, à fort potentiel et avec une marge de progression considérable — le séduit davantage que gérer un effectif de stars. » L’ancien sélectionneur de la Roja croit intimement cette équipe sans véritables stars capables de réaliser une saison identique, même meilleure dans le jeu avec un an de vécu commun. « Sa première saison idyllique se nourrit également de solides rapports de confiance avec ses dirigeants. Le feeling passe très bien entre le technicien asturien et son président Nasser al-Khelaïfi. Aussi, la complicité est évidente avec Luis Campos« , lance Le Parisien. Également en fin de contrat en 2025, une prolongation de Luis Campos est dans les tuyaux depuis plusieurs mois, avance le quotidien francilien. Le PSG aimerait voir Luis Enrique s’installer dans la durée. Les dirigeants parisiens apprécient le fonctionnement avec lui, au quotidien, mais aussi la confiance qu’il donne aux jeunes, sa faculté à les faire progresser et cette philosophie de jeu portée vers l’avant et le spectacle. « Une fois les négociations entamées pour une reconduction du contrat, elles devraient donc aller vite dans un tel climat de concorde », conclut Le Parisien.

A voir aussi : Départs, arrivée… ce qu’il faut attendre du PSG dans ces derniers jours de mercato

L’Equipe évoque aussi la solution Marco Asensio en faux numéro 9 pour pallier l’absence de Gonçalo Ramos pour les trois prochains mois. Plus à l’aise dans le jeu de position du technicien espagnol que Ramos ou Randal Kolo Muani, Asensio peut être un relais et un appui fiable pour – tenter de – manipuler les défenses adverses, analyse le quotidien sportif. « Ce PSG devrait à nouveau s’appuyer en grande partie sur son pouvoir d’élimination sur les ailes et les projections de ses milieux pour créer des différences dans le camp adverse. Dans ce contexte, la justesse des déplacements d’Asensio a de quoi séduire. » Décrocher pour offrir une solution à la construction, s’orienter face au jeu, conduire et fixer la défense adverse pour mieux décaler un partenaire lancé, plonger dans la surface, l’ancien du Real Madrid a tous ces atouts en magasin, assure L’Equipe. « Pour ne rien gâcher, l’Espagnol est un finisseur efficace, en plus d’incarner une réelle menace sur des frappes lointaines, une rareté dans l’effectif. » Plutôt à l’aise dos au jeu, mais pas dans le duel ni dans la percussion individuelle, l’attaquant peut vite voir son influence décliner lorsque les espaces et l’oxygène se raréfient, nuance le quotidien sportif. En clair, c’est une structure cohérente et efficace qui peut sublimer son rôle et sa performance, plutôt que l’inverse.