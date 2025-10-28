Revue de presse PSG : Achraf Hakimi, doublure…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 28 octobre 2025. Quelles solutions pour remplacer Hakimi à Lorient ? …

Dans son édition du jour, L’Equipe se demande quelles sont les solutions de Luis Enrique pour remplacer Achraf Hakimi mercredi soir (19 heures, Ligue 1 +) lors du déplacement du PSG à Lorient dans le cadre de la dixième journée de Ligue 1. En effet, l’international marocain est le seul spécialiste du poste dans l’effectif du club de la capitale. L’une des options se nomme Marquinhos. Depuis le début de saison dernière, le remplaçant d’Hakimi dans l’équipe de départ n’est jamais un défenseur. Mais il existe un cas particulier, surgi cette saison, à Marseille (0-1, le 22 septembre), quand Luis Enrique a aligné le Marocain dans une position d’ailier, avec Marquinhos derrière lui, rappelle le quotidien sportif. « Si le Brésilien avait régulièrement dépanné à droite lors de ses premières saisons au PSG, principalement entre 2014 et 2016, il ne s’y était pratiquement plus collé depuis. L’entraîneur espagnol, arrivé en 2023, n’avait demandé qu’à une reprise à son capitaine de faire le sacrifice de l’axe : en quarts de finale de la Ligue des champions face à Barcelone (2-3), en avril 2024, il avait fait de Marquinhos un arrière droit, dans une défense composée de trois gauchers (Lucas Hernandez, Lucas Beraldo et Nuno Mendes). » Il a bien évidemment Warren Zaïre-Emery, qui a été le joueur le plus utilisé à ce poste quand le numéro 2 du PSG soufflait ou était absent. Joao Neves et Warren Zaïre-Emery sont les deux joueurs qui s’y collent le plus souvent (quatre titularisations chacun). Senny Mayulu a également été titularisé deux fois à ce poste. Neves vient seulement de reprendre l’entraînement collectif, après une longue absence. Il n’est pas certain qu’une reprise à un poste qui demande de répéter les courses longues soit idéale, et le favori reste Zaïre-Emery, que l’enchaînement des matches est en train de ramener près de sa meilleure forme. « On notera qu’en fin de semaine, le jeune David Boly, 16 ans est venu s’entraîner avec les pros et il est possible qu’il s’entraîne encore avec eux ce mardi. C’est un vrai spécialiste du poste, que Luis Enrique pourrait préparer en pensant à l’absence d’Hakimi pendant la CAN« , conclut L’Equipe.

Une fois n’est pas coutume, Le Parisien n’évoque pas le PSG dans son édition du jour.