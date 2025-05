Revue de Presse PSG : Akliouche, Hakimi, finale LdC…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 21 mai 2025. Maghnes Akliouche se verrait bien évoluer au PSG, la finale de Ligue des champions diffusée au Parc des Princes, les capacités physiques impressionnantes d’Achraf Hakimi…

Dans son édition du jour, L’Equipe fait un focus sur l’avenir de Maghnes Akliouche. Sous contrat jusqu’en 2028 avec l’AS Monaco, l’international Espoirs français est régulièrement associé aux Rouge & Bleu. Et l’attaquant de 23 ans a un bon de sortie pour cet été, comme l’a expliqué le directeur général de l’ASM, Thiago Scuro, en conférence de presse ce lundi : « J’ai bien sûr entendu parler de l’intérêt de clubs le concernant. Maghnes a été l’un des meilleurs joueurs de l’équipe cette saison, et il est évident qu’il est le prochain candidat au départ. Mais Monaco est aussi un club fort, avec une réputation. Pour lui, nous avons des attentes. Les clubs qui sont en capacité de le signer ne sont pas nombreux. Un départ ou le voir rester une saison de plus, les deux situations peuvent arriver. Il faudra qu’il soit très intelligent dans ses décisions. Il a besoin d’aller dans un endroit où le style de jeu lui convient, où l’entraîneur et le club lui font vraiment confiance… Il faut qu’il ait le même respect qu’il a ici, à Monaco, pour devenir international en équipe de France. »

Et alors qu’il a récemment changé de représentant (HCM Sports Management), le polyvalent attaquant de 23 ans aurait déjà une idée en tête pour son futur. En effet, Maghnes Akliouche verrait son avenir au PSG. Le contact avec les champions de France n’a jamais rompu. Luis Campos a notamment échangé avec le Français sur son changement d’agent. « Dans l’intimité du vestiaire, l’ailier n’a cessé, ces dernières semaines, de répéter qu’il se verrait bien évoluer à Paris la saison prochaine. » Cependant, les discussions n’avancent pas. En effet, le club de la capitale n’est pas prêt à faire des folies pour signer le Monégasque, surtout face à la somme demandée par le club du Rocher (80M€ il y a quelques semaines, plus proche des 60M€ aujourd’hui). Un prix jugé trop élevé par le board parisien, qui ne souhaite pas dépasser les 50M€ pour l’instant. Ces derniers jours, Luis Campos répétait à ses interlocuteurs qu’il ne désirait pas empiler les joueurs pour la saison prochaine.

Pour sa feuille de route du mercato estival 2025, la direction des Rouge & Bleu a un plan bien établi en tête. « Avec Luis Enrique, le projet est clair : faire un défenseur central droitier et polyvalent, avant de gérer les retours de prêts, les départs potentiels et ensuite voir s’il y a un besoin de recrutement. Mais rien n’avancera avant la finale de Ligue des champions, tout est l’arrêt en attendant ce moment », explique-t-on en interne. Ainsi, le cas de Lee Kang-In sera à suivre, lui qui évolue dans le même registre que l’international Espoirs français. Si le PSG venait à ne pas conclure ce dossier, d’autres clubs européens gardent un oeil sur le natif de Tremblay-en-France. Un temps intéressé, Manchester City se dirige vers d’autres pistes. Liverpool demande de la patiente tandis que Tottenham vient à peine d’entrer dans les discussions. Seul Nottingham Forest s’est montré prêt à avancer concrètement, précise L’E.

Le quotidien sportif évoque aussi la finale de Ligue des champions entre le PSG et l’Inter Milan le 31 mai prochain. Les supporters parisiens pourront visionner la rencontre depuis le Parc des Princes. En effet, le club de la capitale diffusera la rencontre sur quatre écrans géants, avec une capacité de 38.000 places. « Le prix des places sera de 10 euros minimum, avec des tarifs préférentiels pour les abonnés. Le Parc diffusera également la finale de Coupe de France contre Reims, programmée samedi au Stade de France (21h) », rappelle L’E.

De son côté, Le Parisien met en avant les aptitudes physiques impressionnantes d’Achraf Hakimi. Pour sa saison la plus aboutie depuis son arrivée au PSG (7 buts et 14 passes décisives), c’est surtout sa dimension athlétique qui impressionne, encore plus lors de cet exercice 2024-2025. Le latéral droit parisien affiche une fraîcheur physique intacte, ne se blesse pas et garde le même volume de jeu après 57 matches disputés cette saison en club et sélection. Ce long parcours a débuté lors des Jeux Olympiques 2024 à Paris et pourrait se prolonger jusqu’au 13 juillet prochain, date de la finale de la Coupe du monde des clubs. « Achraf est quelqu’un qui veut jouer tous les matches et rester pendant 90 minutes sur le terrain. Il ne veut jamais se reposer. Je crois que repos, c’est un terme qui ne fait pas partie de son vocabulaire (rires). Cette saison, il a quand même bénéficié de la gestion de Luis Enrique qui lui a permis d’être plus frais, plus constant. Mais on peut parler d’un athlète de haut niveau quand on voit l’énergie qu’il dépense pendant un match », a salué son coéquipier chez les Lions de l’Atlas, Romain Saïss.

Dès son plus jeune âge, Achraf Hakimi avait cette facilité à répéter les sprints. Sa pratique de l’athlétisme lui a permis de travailler son explosivité et son endurance, deux aspects toujours très marqués dans son jeu. Deuxième joueur le plus utilisé cette saison (46 matches, 3.895 minutes jouées), derrière Willian Pacho, le joueur de 26 ans associe un volume de course très conséquent à une vitesse très élevée. Cette saison, il est le joueur le plus rapide de la Ligue des champions « après avoir été enregistré à 36,9 km/h à égalité avec Erling Haaland, tout en étant le quatrième homme à avoir parcouru le plus de distance pendant la compétition avec 177,3 km au compteur en 16 matches. » Mais ces capacités physiques hors-normes sont aussi le fruit d’un travail personnel réalisé en plus des séances avec le PSG. Le numéro 2 parisien dispose d’une équipe à la performance individuelle : « un préparateur physique, un nutritionniste et un kiné l’entourent et lui permettent de façonner son corps au quotidien, en complément des exercices demandés par le staff de Luis Enrique lors des plages de repos. », précise LP. Par moment, il pratique aussi de la boxe pour améliorer son cardio.