Revue de Presse PSG : Al-Khelaïfi, Mbappé, Llorente…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 10 janvier 2024. Nasser al-Khelaïfi se confie largement, l’avenir de Kylian Mbappé, la piste Diego Llorente…

Dans son édition du jour, l’Equipe fait sa Une sur la longue interview accordée par Nasser al-Khelaïfi, le président du PSG. Kylian Mbappé, la saison du PSG, le Parc des Princes, le dirigeant parisien a évoqué l’actualité de son PSG.

Mbappé

« Il l’a dit très clairement, il a un accord avec moi. Nous avons une superbe relation, c’est le meilleur joueur du monde. Je ne vais pas cacher que je veux le garder. Je suis confiant car le meilleur endroit pour lui est Paris, comme joueur français, comme capitaine de l’équipe nationale, vice-capitaine du PSG, en étant là depuis sept ans. Il a l’ambition de faire de grandes choses avec Paris. Nous avons tout ce qu’il faut : un entraîneur fantastique qui l’adore et que lui adore, le meilleur centre d’entraînement du monde, une belle équipe. Il a tout. Il a dit qu’il avait toujours attendu le dernier moment pour prendre ses décisions. Il a prolongé au tout dernier moment. Je le comprends. C’est juste une question de timing. Bien sûr, nous sommes en contacts réguliers sur ce sujet. Je le redis, croyez-moi, c’est le meilleur endroit pour lui. Le Championnat de France, avec l’arrivée de CVC, va continuer de se développer. Vous a-t-il dit quelque chose sur le calendrier de sa décision ? Oui. Mais cela reste entre nous. Nous discutons. Mais ce calendrier est important pour vous, non ? Bien sûr ! Mais nous sommes tranquilles. J’ai confiance en lui, à 200 %. C’est un bon garçon. Il m’a donné sa parole et c’est un homme de parole. Je crois en lui. Avez-vous un plan avec et sans lui ? J’ai un plan. Avec Kylian. »

Luis Campos

« Je veux dire une chose très claire : le club est plus grand que n’importe qui. Luis est là, il sera encore là. Je suis très heureux avec lui. Je suis même fier de son travail, nous sommes très proches. Nous parlons tous les jours, plusieurs fois par jour. Il fait vraiment un travail extraordinaire. Le plan du club, avec lui, avec le coach, ce sont le développement des jeunes joueurs. Notre rêve, notre objectif, c’est d’avoir des joueurs de notre centre de formation. Il y a tout à Paris pour y arriver. »

Le début de saison

« Je suis très heureux. J’ai senti dès le premier match face à Lorient, ce match nul (0-0, le 12 août 2023), qu’on avait une nouvelle identité, un système et que nous étions en train de construire quelque chose. Je prends du plaisir en regardant mon équipe. C’est une nouvelle ère. Nous voulons jouer offensif, marquer des buts. C’est ce que je veux d’ailleurs pour tous nos jeunes joueurs également, toutes nos équipes. C’est l’ADN du PSG. »

Le Stade de France

« Le Stade de France, c’était un peu compliqué. Il n’est pas à Paris. Nous avons d’autres options : au moins trois, si ce n’est quatre. Rester au Parc des Princes, déjà. Une de nos conditions est d’avoir notre propre stade, comme les plus grands clubs européens. Nos fans méritent un stade magnifique, sûr, plus proche du terrain. Aujourd’hui, il y a des fans que l’on ne peut pas recevoir. Il manque de la place pour des familles. On doit être propriétaires pour développer notre stade. Et on le mérite. Et c’est aussi l’une des conditions de nos investisseurs. »

La Mairie de Paris

« Je ne vais pas dévoiler des éléments confidentiels entre nous et la Ville de Paris. Du fait de ce que nous avons fait pour la Ville de Paris, nous méritons mieux. Honnêtement, nous méritons plus. Si vous voyez le nombre de personnes qui viennent à Paris juste pour le Paris-Saint-Germain… C’est aussi le cas pour le centre d’entraînement que nous avons rénové il y a quelques années. Pensez-vous qu’un club comme Paris, quatrième club au classement UEFA, mérite ce traitement ? C’est politique et je ne suis pas un politicien. Nous venons ici pour jouer au football, pour avoir des clubs de sport. Si quelqu’un veut faire de la politique au nom du PSG, nous ne l’autoriserons pas. Ne nous utilisez pas pour ou contre vous. »

Le Parc des Princes

« S’ils ne veulent pas vendre, ce n’est même plus une option. On fait quoi du coup ? On ne peut pas attendre indéfiniment. Nous avons des investisseurs qui veulent nous rejoindre. Nous n’allons pas attendre longtemps. Les autres clubs construisent. Nous ne voulons pas que dans cinq ans, nous fassions semblant que tout aille bien. Et je ne veux pas arriver dans une situation où l’on ne peut plus rivaliser avec les autres. Et c’est ce qui arrivera si nous ne bougeons pas, c’est certain. On doit être fixés dans les trois mois, sinon on bouge. Nous sommes très en retard si l’on se compare avec les autres. On a des plans mais c’est confidentiel. On en a trois, déjà planifiés, déjà prêts. Je vous le dis, on le fera. »

Le président du PSG s’est également longuement confié au Parisien. Il a évoqué l’actualité du PSG, l’avenir de Kylian Mbappé, les affaires autour des Rouge & Bleu…

Les affaires autour du PSG

« Je suis vraiment confiant, le club n’a rien fait de mal. En tout cas je ne suis au courant de quoi que ce soit de mal. Le club est « clean », sain et que nous sommes victimes quelque part de toutes les lumières qu’attire le club. Nous avons une pleine confiance dans le processus judiciaire, nous saurons la vérité. »

L’avenir de Mbappé

« Il a été très clair après le Trophée des champions et l’a dit lui-même : nous avons un accord. Je le considère comme un membre de ma famille et je le protège. Il est le meilleur joueur du monde et je ne vais pas cacher que je veux le garder, à 100 %. Il m’a donné sa parole, ce qu’on s’est dit restera entre nous, mais c’est un gentleman et un homme de parole. Je pense que c’est très important que le capitaine de l’équipe de France et que le meilleur joueur du monde soit ici au Paris Saint Germain. […] Je pense que Kylian a tout pour rester. Il a tout. Aujourd’hui, on est le quatrième club européen au classement UEFA. Les gens me diront peut-être que la Ligue 1 n’est pas le top, mais nous sommes 4es en Europe. On est bien meilleurs que de nombreux clubs historiques du football. Donc je pense qu’on a tout pour aller plus loin. Satisfaire le sportif, aussi. »

Le Parc des Princes et la Mairie de Paris

« La vérité, c’est qu’on ne mérite pas ce qu’on nous fait à Paris. Je veux savoir combien de personnes viennent à Paris pour regarder un match du Paris Saint-Germain. Je pense qu’il y en a beaucoup. On a fait beaucoup pour la ville, pour le stade. On a investi plus de 70, 75 millions d’euros. Aujourd’hui, on a un investisseur américain, on a besoin d’un plus grand stade. On le mérite. On a besoin d’être compétitifs avec notre stade. On a le projet d’investir mais on ne veut pas attendre longtemps. On ne peut pas attendre 5 ans. On ne peut pas rester comme ça. »

Zaïre-Emery

« Warren doit devenir le Steven Gerrard du club. Il doit faire toute sa vie ici. Il vient d’ici, il aime le club, il aime le logo. Il est là grâce au club. C’est un garçon génial. Comme joueur, on n’a aucun doute sur lui, mais comme personne aussi. Son éducation, sa famille… Vraiment, j’aime beaucoup. C’est un exemple pour les jeunes. Avant-hier, dimanche, j’étais avec les jeunes au centre d’entraînement. Il y a 200 m de terrain. Des jeunes de 10, 11, 13 ans vont sortir pour venir en équipe A. C’est le plan. Sa prolongation est proche ? J’ai confiance. »

Le départ de Verratti

« Marco, vraiment, pour moi, était un des meilleurs joueurs du Paris Saint-Germain. C’était peut-être un des meilleurs investissements que l’on a faits. On l’a acheté 11 millions d’euros, si je ne me trompe pas. Il est resté onze ans. Chaque saison, il était un des meilleurs joueurs. Mais après le coach a une nouvelle philosophie, une nouvelle stratégie. J’ai promis au coach en le choisissant que je serai derrière lui, de lui donner ce qu’il veut. C’est ce qu’on a fait. Marco reste une légende du Paris Saint-Germain. »

L’Equipe évoque aussi l’avenir de Kylian Mbappé. Le quotidien sportif estime que la tendance dans ce dossier serait à un départ du PSG après sept ans de bons et loyaux services. Même si le Real Madrid semble le concurrent numéro 1 dans ce dossier, il ne faut pas écarter la Premier League, assure l’Equipe. Sa prise de parole à l’issue du Trophée des Champions a été interprétée « de façon positive au sein de la direction parisienne. » Du côté du Real Madrid, Mbappé serait la priorité du recrutement et on assure que ce serait « sa dernière occasion de rejoindre le club de ses rêves. » Dans ce dossier, il ne faut pas non plus écarter Liverpool. Même si depuis deux ans, il s’est montré discret, le club anglais n’a jamais rompu le contact avec l’entourage de Mbappé.

Le quotidien sportif évoque également le mercato du PSG. À la recherche d’un défenseur cet hiver, le club de la capitale aurait jeté son dévolu sur Diego Llorente. « Depuis plusieurs heures, il est diffusé sur le marché que le club de la capitale est en passe de conclure l’arrivée d’un défenseur central droitier. Les noms qui filtrent ne sont pas nombreux, surtout que Paris est à la recherche d’une solution peu onéreuse. » La piste menant au joueur de l‘AS Roma, prêté par Leeds, est active. Dans ce dossier, le PSG a de très bonnes relations avec le club italien et le pensionnaire de Championship, ce qui devrait être un plus dans ce dossier. « Les détails des négociations n’ont pas filtré« , conclut l’Equipe.